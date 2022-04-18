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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Италия поможет Украине с оружием – премьер-министр Драги

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Драги: Нам нужно помогать украинцам напрямую. Не сделать этого было бы равносильно тому, чтобы сказать им: сдавайтесь, принимайте рабство и подчинение
Драги: Нам нужно помогать украинцам напрямую. Не сделать этого было бы равносильно тому, чтобы сказать им: сдавайтесь, принимайте рабство и подчинение
Фото: EPA

Решение об отправке оружия Украине итальянский парламент принял практически единогласно, отметил премьер министр страны Марио Драги. Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera, опубликованном 17 апреля.

Журналисты обратили внимание, что члены партии "Движение пяти звезд" и многие итальянцы "изо всех сил пытаются смириться с необходимостью вооружать Украину".

"Решение об отправке оружия было принято в парламенте практически единогласно. Условия вопроса ясны: с одной стороны есть народ, подвергшийся нападению, с другой стороны – армия агрессора. Как лучше всего помочь пострадавшим? Санкции необходимы для ослабления агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам напрямую, что мы и делаем. Не сделать этого было бы равносильно тому, чтобы сказать им: сдавайтесь, принимайте рабство и подчинение – сообщение, противоречащее нашим европейским ценностям солидарности", – подчеркнул Драги.

По его словам, Италия хочет дать украинцам возможность защищать себя.

"Проблема оружия серьезна, и я ее не недооцениваю: она связана с личным этическим выбором. Поэтому решение нельзя принимать легкомысленно, но условия те, которые я только что описал", – добавил он.

По словам премьер-министра Италии, он до последнего надеялся, что российского вторжения не произойдет, но оно его не удивило, учитывая накопление российских войск у границы Украины и "прецеденты того, что делал Советский Союз в Польше, Венгрии, Чехословакии".

"Пока целью Путина был не поиск мира, а попытка уничтожить украинское сопротивление, оккупировать страну и передать ее дружественному правительству. Мы будем рядом с нашими украинскими друзьями: открытие нашего посольства в Киеве – хорошая новость", – сказал политик.

Драги отметил, что, как и многие другие, поначалу считал вероятной быструю победу России, которая также поставила бы под угрозу соседние государства, но этого не произошло и "нет никаких признаков того, что украинский народ может принять российскую оккупацию".

Он назвал действия российской армии в Буче "бесчеловечными", но добавил, что "такие термины, как "геноцид" или "военные преступления", "имеют точное юридическое значение" и нужно время, чтобы определить, какие именно слова лучше соответствуют ситуации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

22 марта Зеленский выступил перед парламентом Италии. После этого Драги заявил, что Италия "хочет, чтобы Украина была в Европейском союзе".

Италия также предварительно согласилась стать одним из гарантов безопасности для Украины в рамках международного договора, который готовят Украина и другие страны.

17 апреля Италия одной из первых ввела запрет на вход российских судов в свои порты в рамках пятого пакета санкций ЕС против РФ.

Теги: оружие, Италия, вооружение, военная помощь, война России против Украины, Марио Драги
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