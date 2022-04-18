Италия поможет Украине с оружием – премьер-министр Драги

Журналисты обратили внимание, что члены партии "Движение пяти звезд" и многие итальянцы "изо всех сил пытаются смириться с необходимостью вооружать Украину".
"Решение об отправке оружия было принято в парламенте практически единогласно. Условия вопроса ясны: с одной стороны есть народ, подвергшийся нападению, с другой стороны – армия агрессора. Как лучше всего помочь пострадавшим? Санкции необходимы для ослабления агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам напрямую, что мы и делаем. Не сделать этого было бы равносильно тому, чтобы сказать им: сдавайтесь, принимайте рабство и подчинение – сообщение, противоречащее нашим европейским ценностям солидарности", – подчеркнул Драги.
По его словам, Италия хочет дать украинцам возможность защищать себя.
"Проблема оружия серьезна, и я ее не недооцениваю: она связана с личным этическим выбором. Поэтому решение нельзя принимать легкомысленно, но условия те, которые я только что описал", – добавил он.
По словам премьер-министра Италии, он до последнего надеялся, что российского вторжения не произойдет, но оно его не удивило, учитывая накопление российских войск у границы Украины и "прецеденты того, что делал Советский Союз в Польше, Венгрии, Чехословакии".
"Пока целью Путина был не поиск мира, а попытка уничтожить украинское сопротивление, оккупировать страну и передать ее дружественному правительству. Мы будем рядом с нашими украинскими друзьями: открытие нашего посольства в Киеве – хорошая новость", – сказал политик.
Драги отметил, что, как и многие другие, поначалу считал вероятной быструю победу России, которая также поставила бы под угрозу соседние государства, но этого не произошло и "нет никаких признаков того, что украинский народ может принять российскую оккупацию".
Он назвал действия российской армии в Буче "бесчеловечными", но добавил, что "такие термины, как "геноцид" или "военные преступления", "имеют точное юридическое значение" и нужно время, чтобы определить, какие именно слова лучше соответствуют ситуации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
22 марта Зеленский выступил перед парламентом Италии. После этого Драги заявил, что Италия "хочет, чтобы Украина была в Европейском союзе".
Италия также предварительно согласилась стать одним из гарантов безопасности для Украины в рамках международного договора, который готовят Украина и другие страны.
17 апреля Италия одной из первых ввела запрет на вход российских судов в свои порты в рамках пятого пакета санкций ЕС против РФ.