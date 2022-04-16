В Киев вернулись послы Италии и Франции

О возвращении посла Италии сообщил в Twitter министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо. По его словам, посольство полноценно возобновит работу с 18 апреля.

"Посол Дзадзо только что прибыл в Киев и вновь открыл посольство, которое будет полностью готово к работе с понедельника. Это символ Италии, которая не тратит время, никогда не прекращает верить в дипломатию и упорно ищет пути к миру", – заявил министр.

В начале марта посольство Италии переехало во Львов.

L’ambasciatore Zazo è appena arrivato a #Kiev e ha riaperto l’Ambasciata, che sarà pienamente operativa da lunedì.

È il simbolo di un’Italia che non perde tempo, non smette di credere nella diplomazia e cerca con insistenza la pace.

Grazie di cuore a nome del governo italiano! — Luigi Di Maio (@luigidimaio) April 15, 2022

О том, что в столицу Украины вернулся посол Франции, сообщил генеральный консул Франции в Торонто Тьюдор Алексис.

"Посол Франции в Украине Этьен де Понсен поднял флаг Франции, чтобы вновь открыть наше посольство в Киеве и сказал: "Киев не был завоеван, Украина выдержала агрессию, и мы хотим быть как можно ближе к властям, чтобы оказать поддержку и выразить солидарность", – написал консул.

Он проиллюстрировал свой пост в Twitter видео поднятия флага Франции у диппредставительсва в Киеве в присутствии посла.

French ambassador to Ukraine @EdePoncins raises the * to reopen our embassy in #Kyiv & says «Kyiv has not been conquered, * has withstood the agression and we want to be the closest possible to the authorities to bring support and express solidarity ».

pic.twitter.com/l1xOEy095I — Tudor ALEXIS (@tudoralexis1) April 15, 2022

Посольство Франции переехало во Львов 28 марта, вскоре после начала полномасштабного вторжения.