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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киев вернулись послы Италии и Франции

В украинскую столицу возвращаются иностранные посольства
В украинскую столицу возвращаются иностранные посольства
Фото: depositphotos.com

Послы Италии и Франции Пьер Франческо Дзадзо и Этьен де Понсен 15 апреля вернулись в Киев, посольства в столице возобновляют работу.

О возвращении посла Италии сообщил в Twitter министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо. По его словам, посольство полноценно возобновит работу с 18 апреля. 

"Посол Дзадзо только что прибыл в Киев и вновь открыл посольство, которое будет полностью готово к работе с понедельника. Это символ Италии, которая не тратит время, никогда не прекращает верить в дипломатию и упорно ищет пути к миру", – заявил министр.

В начале марта посольство Италии переехало во Львов.

О том, что в столицу Украины вернулся посол Франции, сообщил генеральный консул Франции в Торонто Тьюдор Алексис.

"Посол Франции в Украине Этьен де Понсен поднял флаг Франции, чтобы вновь открыть наше посольство в Киеве и сказал: "Киев не был завоеван, Украина выдержала агрессию, и мы хотим быть как можно ближе к властям, чтобы оказать поддержку и выразить солидарность", – написал консул. 

Он проиллюстрировал свой пост в Twitter видео поднятия флага Франции у диппредставительсва в Киеве в присутствии посла.

Посольство Франции переехало во Львов 28 марта, вскоре после начала полномасштабного вторжения. 

Контекст:

В январе – феврале 2022 года на фоне угрозы российского вторжения многие страны, включая США и Великобританию, эвакуировали свои дипмиссии из Киева на запад Украины или за пределы страны. Некоторые посольства выехали уже после начала полномасштабных боевых действий. 

По меньшей мере два посла не покидали столицу Украины все это время – посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Ватикана Висвалдас Кулбокас. 

Посол Ватикана в интервью Delfi 2 марта говорил, что на тот момент в городе оставалось еще восемь или девять послов, из них пятеро – из стран ЕС. 

27 марта в Киев прибыл временный поверенный в делах Республики Словения в Украине Боштян Лесяк (посол Словении работает из города Жешув в Польше). 4 апреля о возвращении посла в Киев заявил министр иностранных дел Литвы. 5 апреля в столицу Украины вернулось посольство Турции.

11 апреля возобновило работу в Киеве представительство ЕС, в середине апреля – посольства Чехии и Молдовы.

Теги: Киев, Франция, Италия, посольство, Этьен де Понсен, посол, послы
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