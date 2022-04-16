В Киев вернулись послы Италии и Франции

О возвращении посла Италии сообщил в Twitter министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо. По его словам, посольство полноценно возобновит работу с 18 апреля.
"Посол Дзадзо только что прибыл в Киев и вновь открыл посольство, которое будет полностью готово к работе с понедельника. Это символ Италии, которая не тратит время, никогда не прекращает верить в дипломатию и упорно ищет пути к миру", – заявил министр.
В начале марта посольство Италии переехало во Львов.
L’ambasciatore Zazo è appena arrivato a #Kiev e ha riaperto l’Ambasciata, che sarà pienamente operativa da lunedì.— Luigi Di Maio (@luigidimaio) April 15, 2022
È il simbolo di un’Italia che non perde tempo, non smette di credere nella diplomazia e cerca con insistenza la pace.
Grazie di cuore a nome del governo italiano!
О том, что в столицу Украины вернулся посол Франции, сообщил генеральный консул Франции в Торонто Тьюдор Алексис.
"Посол Франции в Украине Этьен де Понсен поднял флаг Франции, чтобы вновь открыть наше посольство в Киеве и сказал: "Киев не был завоеван, Украина выдержала агрессию, и мы хотим быть как можно ближе к властям, чтобы оказать поддержку и выразить солидарность", – написал консул.
Он проиллюстрировал свой пост в Twitter видео поднятия флага Франции у диппредставительсва в Киеве в присутствии посла.
French ambassador to Ukraine @EdePoncins raises the * to reopen our embassy in #Kyiv & says «Kyiv has not been conquered, * has withstood the agression and we want to be the closest possible to the authorities to bring support and express solidarity ».— Tudor ALEXIS (@tudoralexis1) April 15, 2022
pic.twitter.com/l1xOEy095I
Посольство Франции переехало во Львов 28 марта, вскоре после начала полномасштабного вторжения.
В январе – феврале 2022 года на фоне угрозы российского вторжения многие страны, включая США и Великобританию, эвакуировали свои дипмиссии из Киева на запад Украины или за пределы страны. Некоторые посольства выехали уже после начала полномасштабных боевых действий.
По меньшей мере два посла не покидали столицу Украины все это время – посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Ватикана Висвалдас Кулбокас.
Посол Ватикана в интервью Delfi 2 марта говорил, что на тот момент в городе оставалось еще восемь или девять послов, из них пятеро – из стран ЕС.
27 марта в Киев прибыл временный поверенный в делах Республики Словения в Украине Боштян Лесяк (посол Словении работает из города Жешув в Польше). 4 апреля о возвращении посла в Киев заявил министр иностранных дел Литвы. 5 апреля в столицу Украины вернулось посольство Турции.
11 апреля возобновило работу в Киеве представительство ЕС, в середине апреля – посольства Чехии и Молдовы.