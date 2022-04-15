ЕС планирует поэтапный запрет на российскую нефть – СМИ

Об этом 14 апреля написала The New York Times со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

Аналогичный подход использовался при введении запрета на российский уголь, он предусматривал переходный период на четыре месяца, отмечает издание.

Европейские чиновники сообщили The New York Times, что вопрос запрета на поставки нефти из РФ не будут выносить на обсуждение ЕС до 24 апреля – даты проведения второго тура выборов президента во Франции, чтобы "убедиться в том, что влияние на цены на газ не поможет правому кандидату-популисту Марин Ле Пен и не подорвет шансы на переизбрание президента Эммануэля Макрона".

Контекст:

После вторжения в Украину, которое началось 24 февраля, Запад ввел несколько пакетов санкций против России, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.

ЕС пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.

После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.

Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой". По его словам, введение эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе блокируют две страны – Германия и Венгрия.