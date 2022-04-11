Представительство ЕС в Украине возобновило работу в Киеве

"ЕС вернулся в Киев!" – говорится в сообщении.

К посту прикреплено фото, на котором глава представительства Матти Маасикас поднимает флаг ЕС перед зданием дипломатического учреждения в Киеве.

Контекст:

8 апреля Европейская служба внешних связей анонсировала возвращение представительства ЕС в Украине в Киев из польского Жешува.

В январе – феврале 2022 года на фоне угрозы российского вторжения многие страны, включая США и Великобританию, эвакуировали свои дипмиссии из Киева на запад Украины или за пределы страны. Некоторые посольства выехали уже после начала полномасштабных боевых действий.

По меньшей мере два посла не покидали столицу Украины все это время – посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Ватикана Висвалдас Кулбокас.

Посол Ватикана в интервью Delfi 2 марта говорил, что на тот момент в городе оставалось еще восемь или девять послов, из них пятеро – из стран ЕС.

27 марта в Киев прибыл временный поверенный в делах Республики Словения в Украине Боштян Лесяк (посол Словении работает из города Жешув в Польше). 4 апреля о возвращении посла в Киев заявил министр иностранных дел Литвы. 5 апреля в столицу Украины вернулось посольство Турции.