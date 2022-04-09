Диппредставительство ЕС возвращается в Киев

Во время своего визита в Киев верховный представитель ЕС Жозеп Боррель объявил, что работа представительства ЕС в Украине теперь снова будет вестись из Киева.

"Этим визитом Европейский Союз возвращается обратно в Киев. Я имею это в виду буквально: глава нашего представительства вернулся сюда, чтобы мы могли еще более напрямую и тесно работать с украинскими властями", – цитирует Борреля пресс-служба ЕСВС.

Глава представительства ЕС Матти Маасикас сопровождал Борреля и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен во время их совместного визита в Киев 8 февраля. Он остался в столице, чтобы вновь открыть помещение представительства и оценить условия для постепенного возвращения всех сотрудников в Киев.

"Во время нашего пребывания в Киеве мы воочию убедились в способности украинской администрации обеспечить эффективное и полноценное функционирование государственных и правительственных структур, несмотря на очень сложные обстоятельства. Возвращение нашей делегации в Киев обеспечит еще лучшее взаимодействие с правительством и большую поддержку украинского народа", – добавил Боррель.

В пресс-службе отметили, что после российского вторжения 24 февраля представительство Европейского Союза было временно перемещено в польский город Жешув. Оно координировало европейскую и международную помощь Украине. Некоторые сотрудники по-прежнему будут работать оттуда.