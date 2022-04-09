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Диппредставительство ЕС возвращается в Киев

Евросоюз возобновляет дипломатическое присутствие в Киеве
Евросоюз возобновляет дипломатическое присутствие в Киеве
Фото: wikipedia.org

Дипломатическое представительство Европейского Союза в Украине возвращается из польского Жешува в Киев. Об этом сообщила 8 апреля пресс-служба Европейской службы внешних связей в Брюсселе (ЕСВС).

Во время своего визита в Киев верховный представитель ЕС Жозеп Боррель объявил, что работа представительства ЕС в Украине теперь снова будет вестись из Киева.

"Этим визитом Европейский Союз возвращается обратно в Киев. Я имею это в виду буквально: глава нашего представительства вернулся сюда, чтобы мы могли еще более напрямую и тесно работать с украинскими властями", – цитирует Борреля пресс-служба ЕСВС.

Глава представительства ЕС Матти Маасикас сопровождал Борреля и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен во время их совместного визита в Киев 8 февраля. Он остался в столице, чтобы вновь открыть помещение представительства и оценить условия для постепенного возвращения всех сотрудников в Киев.

"Во время нашего пребывания в Киеве мы воочию убедились в способности украинской администрации обеспечить эффективное и полноценное функционирование государственных и правительственных структур, несмотря на очень сложные обстоятельства. Возвращение нашей делегации в Киев обеспечит еще лучшее взаимодействие с правительством и большую поддержку украинского народа", – добавил Боррель.

В пресс-службе отметили, что после российского вторжения 24 февраля представительство Европейского Союза было временно перемещено в польский город Жешув. Оно координировало европейскую и международную помощь Украине. Некоторые сотрудники по-прежнему будут работать оттуда.

Контекст:

В январе – феврале 2022 года на фоне угрозы российского вторжения многие страны, включая США и Великобританию, эвакуировали свои дипмиссии из Киева на запад Украины или за пределы страны. Некоторые посольства выехали уже после начала полномасштабных боевых действий. 

По меньшей мере два посла не покидали столицу Украины все это время – посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Ватикана Висвалдас Кулбокас. 

Посол Ватикана в интервью Delfi 2 марта говорил, что на тот момент в городе оставалось еще восемь или девять послов, из них пятеро – из стран ЕС. 

27 марта в Киев прибыл временный поверенный в делах Республики Словения в Украине Боштян Лесяк (посол Словении работает из города Жешув в Польше). 4 апреля о возвращении посла в Киев заявил министр иностранных дел Литвы. 5 апреля в столицу Украины вернулось посольство Турции

Теги: Киев, посольство, Европейский союз, дипломаты, Евросоюз, Жозеп Боррель, Матти Маасикас, представительство ЕС, ЕС
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