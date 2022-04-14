Посольства Чехии и Молдовы возобновляют работу в Киеве

В чешском посольстве заявили, что Чехия "стояла и всегда будет стоять плечом к плечу с Украиной" Фото: MZV ČR / Twitter

"В Киеве снова развевается чешский флаг – вернулись чешские дипломаты. Это один из многих шагов, которыми мы поддерживаем Украину", – говорится в сообщении МИД Чешской Республики в Twitter.

В ведомстве добавили, что Чехия "стояла и всегда будет стоять плечом к плечу с Украиной".

У Києві знову замайорів чеський прапор - повернулися чеські дипломати. Це один із багатьох кроків, якими ми підтримуємо Україну. Чехія стояла і завжди буде стояти пліч-о-пліч з Україною. — MZV * R (@mzvcr) April 13, 2022

Работу в Киеве возобновляет и посольство Молдовы, сообщается на официальной странице в Facebook молдавского дипведомства.

"С 15 апреля посольство Республики Молдова в Украине возобновит свою деятельность в Киеве в полном объеме... С этой же даты консульский отдел посольства возобновит оказание консульских услуг в Киеве", – говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство Молдовы временно работало во Львове, а консульский отдел – в Черновцах.