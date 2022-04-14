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Посольства Чехии и Молдовы возобновляют работу в Киеве

В чешском посольстве заявили, что Чехия "стояла и всегда будет стоять плечом к плечу с Украиной"
В чешском посольстве заявили, что Чехия "стояла и всегда будет стоять плечом к плечу с Украиной"
Фото: MZV ČR / Twitter

В украинскую столицу продолжают возвращаться иностранные дипломаты. В Киеве 13 апреля вновь открылось посольство Чехии, с 15 апреля возобновит деятельность посольство Молдовы.

"В Киеве снова развевается чешский флаг – вернулись чешские дипломаты. Это один из многих шагов, которыми мы поддерживаем Украину", – говорится в сообщении МИД Чешской Республики в Twitter.

В ведомстве добавили, что Чехия "стояла и всегда будет стоять плечом к плечу с Украиной".

Работу в Киеве возобновляет и посольство Молдовы, сообщается на официальной странице в Facebook молдавского дипведомства.

"С 15 апреля посольство Республики Молдова в Украине возобновит свою деятельность в Киеве в полном объеме... С этой же даты консульский отдел посольства возобновит оказание консульских услуг в Киеве", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что посольство Молдовы временно работало во Львове, а консульский отдел – в Черновцах. 

https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/posts/301024508846998

Контекст:

В январе – феврале 2022 года на фоне угрозы российского вторжения многие страны, включая США и Великобританию, эвакуировали свои дипмиссии из Киева на запад Украины или за пределы страны. Некоторые посольства выехали уже после начала полномасштабных боевых действий. 

По меньшей мере два посла не покидали столицу Украины все это время – посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Ватикана Висвалдас Кулбокас. 

Посол Ватикана в интервью Delfi 2 марта говорил, что на тот момент в городе оставалось еще восемь или девять послов, из них пятеро – из стран ЕС. 

27 марта в Киев прибыл временный поверенный в делах Республики Словения в Украине Боштян Лесяк (посол Словении работает из города Жешув в Польше). 4 апреля о возвращении посла в Киев заявил министр иностранных дел Литвы. 5 апреля в столицу Украины вернулось посольство Турции.

11 апреля возобновило работу в Киеве представительство ЕС.

Теги: Киев, Чехия, Молдова, посольство, МИД Чехии, дипломаты
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