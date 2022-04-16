Зеленский о гарантах безопасности Украины: Первый круг разговора будем делать впятером, потом присоединятся другие страны

Зеленский считает, что в разговоре о гарантиях безопасности у Украины не будет проблем в вопросах об оружии или санкциях, но будут – с "военной компонентой" Фото: president.gov.ua

Он подчеркнул, что различает "демонстрацию" и "готовность" и реальной готовностью считает наличие подписанного документа, хотя бы предварительного меморандума. Таких документов у Украины пока нет, но есть "демонстрация готовности" от Великобритании в лице ее премьера Бориса Джонсона, от США, Турции, Италии, Польши, Франции, Германии.

Кроме того, Зеленский по итогам разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем считает, что гарантом согласится выступить отдельно Евросоюз.

"Это демонстрация. Первый круг разговора мы будем делать [с теми, от кого] я точно знаю подтверждение – Франция, Германия, Британия, США и мы. Впятером будет разговор. Потом присоединятся другие страны: Турция очень хочет, действительно, Польша", – сказал Зеленский.

По его словам, от остальных стран он пока не получил подтверждения, "но это процесс живой" и Украина ожидает ответа еще от 5–10 стран через неделю или 10 дней.

"Получим какую-то конкретику. Там есть сложные вопросы, что мы хотим и что готовы нам предоставить – разные вещи", – отметил Зеленский.

На уточнение, о каких именно гарантиях идет речь, президент заявил, что, по его "ощущениям от сигналов" других стран, у Украины не будет проблем с любым оружием или санкциями против страны-агрессора, но будут вопросы с "военной компонентой" – готовностью помочь войсками в случае необходимости.

Зеленский также отметил, что пока страны-гаранты не скажут, "что они нам дадут", и будут ли это действительно надежные гарантии безопасности или просто партнерская помощь, невозможно договариваться и с Россией. Он считает, что по итогам переговоров о мире и гарантиях может быть два документа: один – непосредственно между Украиной и РФ, второй – с участием третьих стран, гарантов безопасности для Украины.