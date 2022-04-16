Зеленский о гарантах безопасности Украины: Первый круг разговора будем делать впятером, потом присоединятся другие страны

Он подчеркнул, что различает "демонстрацию" и "готовность" и реальной готовностью считает наличие подписанного документа, хотя бы предварительного меморандума. Таких документов у Украины пока нет, но есть "демонстрация готовности" от Великобритании в лице ее премьера Бориса Джонсона, от США, Турции, Италии, Польши, Франции, Германии.
Кроме того, Зеленский по итогам разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем считает, что гарантом согласится выступить отдельно Евросоюз.
"Это демонстрация. Первый круг разговора мы будем делать [с теми, от кого] я точно знаю подтверждение – Франция, Германия, Британия, США и мы. Впятером будет разговор. Потом присоединятся другие страны: Турция очень хочет, действительно, Польша", – сказал Зеленский.
По его словам, от остальных стран он пока не получил подтверждения, "но это процесс живой" и Украина ожидает ответа еще от 5–10 стран через неделю или 10 дней.
"Получим какую-то конкретику. Там есть сложные вопросы, что мы хотим и что готовы нам предоставить – разные вещи", – отметил Зеленский.
На уточнение, о каких именно гарантиях идет речь, президент заявил, что, по его "ощущениям от сигналов" других стран, у Украины не будет проблем с любым оружием или санкциями против страны-агрессора, но будут вопросы с "военной компонентой" – готовностью помочь войсками в случае необходимости.
Зеленский также отметил, что пока страны-гаранты не скажут, "что они нам дадут", и будут ли это действительно надежные гарантии безопасности или просто партнерская помощь, невозможно договариваться и с Россией. Он считает, что по итогам переговоров о мире и гарантиях может быть два документа: один – непосредственно между Украиной и РФ, второй – с участием третьих стран, гарантов безопасности для Украины.
Украина на протяжении последних лет стремилась к членству в НАТО. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей. 14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству (ПДЧ) Украина пока не получила.
23 марта 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО оказывает "беспрецедентную поддержку" Украине, но "членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня".
После очередного раунда переговоров с РФ 29 марта Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружения и закрытие воздушного пространства, а Украина обязуется не размещать на своей территории иностранные военные базы и не вступать в военно-политические союзы, сообщал член делегации Александр Чалый.
Зеленский пояснял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявляли США, Италия, Германия, Великобритания и Турция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.