Порты для российских судов закрыли пять стран – Офис президента Украины

"Порты для российских судов сегодня закрыли Италия, Бельгия, Эстония, Болгария и Румыния. [...] Портовый бан распространяется на суда, которые после 24 февраля (дата масштабного вторжения РФ в Украину. – "ГОРДОН") сменили флаг во избежание возможных запретов", – написал он.
Ермак отметил, что ограничения также "действуют для тех, кто сменил свою российскую регистрацию на любое другое государство после начала вторжения РФ в Украину".
Свой пост глава ОП пометил тегом #вісник_санкцій.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запрет на заходы судов в порты Евросоюза предусмотрен пятым пакетом санкций, который ЕС ввел против России 8 апреля в связи с ее вторжением в Украину.
Болгария запретила вход в свои порты российским судам с 16 апреля; Эстония, Италия и Румыния – с 17 апреля.