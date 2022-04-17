Порты для российских судов закрыли пять стран – Офис президента Украины

"Порты для российских судов сегодня закрыли Италия, Бельгия, Эстония, Болгария и Румыния. [...] Портовый бан распространяется на суда, которые после 24 февраля (дата масштабного вторжения РФ в Украину. – "ГОРДОН") сменили флаг во избежание возможных запретов", – написал он.

Ермак отметил, что ограничения также "действуют для тех, кто сменил свою российскую регистрацию на любое другое государство после начала вторжения РФ в Украину".

Свой пост глава ОП пометил тегом #вісник_санкцій.

Война России против Украины. Главное (обновляется)