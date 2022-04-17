Эстония и Болгария объявили о запрете для российских судов входить в порты

Под запрет попадают все суда с российским флагом, а также те, которые сменили флаг после 24 февраля (фото сделано в Одессе 1 апреля) Фото: ЕРА

В порты Эстонии российским судам запрещено заходить с 17 апреля, сообщает ERR.

Также с 17 апреля действует запрет для российских судов в портах Италии, сообщает AP, и Румынии.

Под запрет подпадают все суда под российским флагом, а также те, которые сменили флаг РФ или регистрацию после 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Запрет на заходы судов в порты Евросоюза предусмотрен пятым пакетом санкций, который ЕС ввел против России 8 апреля.

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