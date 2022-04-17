Эстония и Болгария объявили о запрете для российских судов входить в порты

В порты Эстонии российским судам запрещено заходить с 17 апреля, сообщает ERR.
Также с 17 апреля действует запрет для российских судов в портах Италии, сообщает AP, и Румынии.
Под запрет подпадают все суда под российским флагом, а также те, которые сменили флаг РФ или регистрацию после 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Запрет на заходы судов в порты Евросоюза предусмотрен пятым пакетом санкций, который ЕС ввел против России 8 апреля.
Война России против Украины. Главное (обновляется)