Премьер Италии считает, что разговоры с Путиным уже не имеют смысла

По словам Драги, Путин (на фото) отказывался от встречи с Зеленским, так как "время еще не пришло" Фото: EPA

Он рассказал, что во время телефонного разговора пытался поговорить с Путиным об установлении мира. Но когда итальянский премьер спросил президента РФ, когда тот планирует встретиться с Зеленским и договориться о прекращении огня, тот ответил, что время еще не пришло.

Вскоре после этого разговора начала появляться информация о зверствах российской армии в Буче Киевской области. Тогда Драги, по его словам, начал думать, что "правы те, кто говорит: вам бесполезно с ними разговаривать, вы только время теряете".

Он добавил, что всегда защищал президента Франции Эммануэля Макрона и продолжает утверждать, что он прав, используя все возможные пути для диалога.

"Но у меня такое впечатление, что ужас войны с ее бойней, с тем, что они сделали с детьми и женщинами, совершенно не зависит от слов и телефонных звонков, которые делаются", – добавил Драги.

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