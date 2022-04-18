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Премьер Италии считает, что разговоры с Путиным уже не имеют смысла

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По словам Драги, Путин (на фото) отказывался от встречи с Зеленским, так как "время еще не пришло"
По словам Драги, Путин (на фото) отказывался от встречи с Зеленским, так как "время еще не пришло"
Фото: EPA

Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в попытке повлиять на его решение в войне против Украины уже бесполезны. Об этом он сказал 17 апреля в интервью изданию Corriere della Sera.

Он рассказал, что во время телефонного разговора пытался поговорить с Путиным об установлении мира. Но когда итальянский премьер спросил президента РФ, когда тот планирует встретиться с Зеленским и договориться о прекращении огня, тот ответил, что время еще не пришло. 

Вскоре после этого разговора начала появляться информация о зверствах российской армии в Буче Киевской области. Тогда Драги, по его словам, начал думать, что "правы те, кто говорит: вам бесполезно с ними разговаривать, вы только время теряете".

Он добавил, что всегда защищал президента Франции Эммануэля Макрона и продолжает утверждать, что он прав, используя все возможные пути для диалога.

"Но у меня такое впечатление, что ужас войны с ее бойней, с тем, что они сделали с детьми и женщинами, совершенно не зависит от слов и телефонных звонков, которые делаются", – добавил Драги.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабной войны в Украине главы нескольких стран имели разговор с Путиным в попытках уговорить его прекратить огонь. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил с ним 18 марта, президент Турции Реджеп Эрдоган – 1 апреля. Чаще всего Путин созванивался с французским президентом Эммануэлем Макроном, последний звонок был 29 марта. Однако ни один из этих разговоров не привел к деэскалации ситуации.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Италия, война, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Марио Драги
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