Премьер Италии считает, что разговоры с Путиным уже не имеют смысла

Он рассказал, что во время телефонного разговора пытался поговорить с Путиным об установлении мира. Но когда итальянский премьер спросил президента РФ, когда тот планирует встретиться с Зеленским и договориться о прекращении огня, тот ответил, что время еще не пришло.
Вскоре после этого разговора начала появляться информация о зверствах российской армии в Буче Киевской области. Тогда Драги, по его словам, начал думать, что "правы те, кто говорит: вам бесполезно с ними разговаривать, вы только время теряете".
Он добавил, что всегда защищал президента Франции Эммануэля Макрона и продолжает утверждать, что он прав, используя все возможные пути для диалога.
"Но у меня такое впечатление, что ужас войны с ее бойней, с тем, что они сделали с детьми и женщинами, совершенно не зависит от слов и телефонных звонков, которые делаются", – добавил Драги.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабной войны в Украине главы нескольких стран имели разговор с Путиным в попытках уговорить его прекратить огонь. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил с ним 18 марта, президент Турции Реджеп Эрдоган – 1 апреля. Чаще всего Путин созванивался с французским президентом Эммануэлем Макроном, последний звонок был 29 марта. Однако ни один из этих разговоров не привел к деэскалации ситуации.