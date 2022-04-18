Макаревич: За что Путин так ненавидит Украину? За то, что там настоящие выборы? За то, что она хочет быть свободной и не хочет в "совок"?

"Я просто пытаюсь понять. Можете считать меня идиотом. Гитлер ненавидел евреев. Причина неизвестна. Ненависть была иррациональна и настолько сильна, что он устроил Холокост. За что Путин так ненавидит Украину? За то, что там настоящие выборы? За то, что она хочет быть свободной и не хочет в "совок"? И эта ненависть заставляет его бомбить прекрасные города и убивать мирных жителей? Зачем?" – написал Макаревич.

Он задался вопросом, действительно ли Путин желает третьей мировой войны.

"Он всерьез думает ее выиграть? Россия уже много выиграла за два месяца. Боюсь, это только начало", – отметил музыкант.

Война России против Украины. Главное (обновляется)