"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии"

Лазарев и Ани Лорак не высказались против войны России в Украине Фото: lazarevsergey / Instagram

В статье, скриншот которой разместил Лазарев, приводится якобы его высказывание" "Я уезжаю из РФ, так как не хочу, чтобы меня везде ненавидели из-за выходок России в Украине".

Лазарев заявил, что не говорил этих слов.

"Я русский! И никогда этого не стыдился! Я искренне люблю Россию! Она вырастила меня как сильную личность и известного артиста, который дважды представлял свою страну на конкурсе "Евровидение", отстаивал ее честь на музыкальной арене и с гордостью нес российский флаг", – написал он.

Лазарев отметил, что 25 лет работает в России и пожаловался на "давление на страну и людей".

"Невероятная злость и русофобия. Наша задача не ссориться, не обвинять, не озлобляться. Мы должны быть сегодня сплоченными, как никогда, и поддерживать друг друга", – написал он.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)