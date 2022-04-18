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18 апреля, 2022
 
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"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лазарев и Ани Лорак не высказались против войны России в Украине
Лазарев и Ани Лорак не высказались против войны России в Украине
Фото: lazarevsergey / Instagram

Российский певец Сергей Лазарев, друг строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак, на своей странице в Instagram 16 апреля после двух месяцев молчания заявил, заявил, что сообщения о выезде его из РФ, – фейк.

В статье, скриншот которой разместил Лазарев, приводится якобы его высказывание" "Я уезжаю из РФ, так как не хочу, чтобы меня везде ненавидели из-за выходок России в Украине".

Лазарев заявил, что не говорил этих слов.

"Я русский! И никогда этого не стыдился! Я искренне люблю Россию! Она вырастила меня как сильную личность и известного артиста, который дважды представлял свою страну на конкурсе "Евровидение", отстаивал ее честь на музыкальной арене и с гордостью нес российский флаг", – написал он.

Лазарев отметил, что 25 лет работает в России и пожаловался на "давление на страну и людей".

"Невероятная злость и русофобия. Наша задача не ссориться, не обвинять, не озлобляться. Мы должны быть сегодня сплоченными, как никогда, и поддерживать друг друга", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сергей Лазарев родился 1 апреля 1983 года в Москве. Музыкальную карьеру певец начинал в качестве одного из солистов дуэта Smash. В 2005 году Лазарев начал сольную музыкальную карьеру. После начала войны России против Украины Лазарев закрыл свою страницу в Instagram.

Лазарев признавался, что "очень близко" дружит с Ани Лорак

Певица, настоящее имя которой Каролина Куек, родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России. 

2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также не указала, что страна-агрессор РФ напала на Украину. Сейчас ее страница в Instagram удалена.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Ани Лорак.

Теги: Россия, Украина, война, Ани Лорак, Сергей Лазарев, страна-агрессор, война России против Украины, певица, певец
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