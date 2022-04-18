"Включайтесь" каждый день с пожеланиями мира и процветания нашей стране". Денисенко призвала молиться за Украину в определенное время

Денисенко: Я верю и знаю, что скоро будет легче! Фото: natalka_denisenko / Instagram

"Не я бью, верба бьет! Всех с Вербным воскресеньем! Сегодня надела все самое лучшее и новое, очень радуюсь этому. Нас с Андрюшкой (Андрей Фединчик – украинский актер, муж Денисенко. – "ГОРДОН") пригласили в гости дальние родственники, а Пасху, надеюсь, встречу со своими родителями, бежавшими из-под обстрелов Чернигова. Я верю и знаю, что скоро будет легче! Но надо еще бороться, работать и жить!" – написала она.

Денисенко предположила, что через пару месяцев или полгода война закончится. Она призвала всех украинцев молиться в одно и то же время – в 21.00.

"Давайте это делать, независимо от вероисповедания, просто "включайтесь" каждый день в это время с пожеланиями мира и процветания нашей стране, защиты и удачи наших защитников", – предложила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalka Denisenko * (@natalka_denisenko)

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