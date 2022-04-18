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18 апреля, 2022
 
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"Включайтесь" каждый день с пожеланиями мира и процветания нашей стране". Денисенко призвала молиться за Украину в определенное время

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Денисенко: Я верю и знаю, что скоро будет легче!
Денисенко: Я верю и знаю, что скоро будет легче! 
Фото: natalka_denisenko / Instagram

Украинская актриса Наталия Денисенко в Instagram 17 апреля заявила, что всем украинцам нужно объединиться в молитве с мыслями о мире и предположила, что война скоро закончится.

"Не я бью, верба бьет! Всех с Вербным воскресеньем! Сегодня надела все самое лучшее и новое, очень радуюсь этому. Нас с Андрюшкой (Андрей Фединчик – украинский актер, муж Денисенко. – "ГОРДОН") пригласили в гости дальние родственники, а Пасху, надеюсь, встречу со своими родителями, бежавшими из-под обстрелов Чернигова. Я верю и знаю, что скоро будет легче! Но надо еще бороться, работать и жить!" – написала она.

Денисенко предположила, что через пару месяцев или полгода война закончится. Она призвала всех украинцев молиться в одно и то же время – в 21.00.

"Давайте это делать, независимо от вероисповедания, просто "включайтесь" каждый день в это время с пожеланиями мира и процветания нашей стране, защиты и удачи наших защитников", – предложила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Наиболее известна она стала как исполнительница роли Ларисы Яхонтовны в сериале "Крепостная".

Актриса замужем за своим коллегой Фединчиком с 2017 года. У них есть сын Андрей (2017).

5 марта Денисенко сообщала в Instagram, что Фединчик вступил в ряды территориальной обороны Житомира.

Теги: Россия, Украина, война, молитва, украинцы, война России против Украины, актриса, Наталия Денисенко
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