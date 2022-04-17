"Путин хотел настоящей декоммунизации – он ее получил!" В Харькове демонтировали памятник Жукову

"Спецподразделение Kraken демонтировало памятник кумиру [президента РФ Владимира] Путина маршалу-мяснику Жукову. Жуков – чудовище, виновное в смертях 400 тыс. украинцев, репрессиях, мародерстве, массовых расстрелах. Все эти преступления сегодня актуальны для российской армии как никогда. Путин хотел настоящей декоммунизации – он ее получил!" – написал Немичев.
Он также опубликовал видео демонтажа.
Глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий сообщила Общественному, что памятник демонтировали "мгновенно".
"Все произошло мгновенно, около 11.00. Подъехали две машины с военными. Сняли бюст, увезли все куда-то. Сейчас все тихо, мы разбираемся", – сказала она.
Георгий Жуков – советский полководец, маршал Советского Союза, один из руководителей Компартии СССР, также был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны.
В 2019 году активисты уже сносили в Харькове памятник Жукову, но городские власти его восстановили.