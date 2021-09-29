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Суд в Харькове снова признал незаконным возвращение проспекту имени Жукова. Горсовет намерен подать кассацию

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Имя Жукова подпадает под декоммунизацию
Имя Жукова подпадает под декоммунизацию
Фото: Геннадий Кернес / Facebook

Второй апелляционный административный суд 28 сентября рассмотрел апелляционную жалобу Харьковского городского совета на решение Харьковского административного городского суда о признании противоправным решения горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова.

Об этом проинформировала пресс-служба горсовета. 

Апелляционный суд отклонил жалобу горсовета. В мэрии считают, что суд принял решение, нарушив законодательство. 

ри рассмотрении дела суд не предоставил возможности представителям Харьковского городского совета предоставить объяснения в объеме, достаточном для обоснования апелляционной жалобы, неполно исследовал все обстоятельства по делу и не учел аргументы и доводы представителей городского совета относительно обстоятельств, изложенных в жалобе", – заявили авторы релиза. 

Горсовет будет подавать кассационную жалобу. 

Пресс-служба мэрии уточнила, что "сейчас нельзя считать окончательно решенным вопрос" переименования проспекта, так как тот же Харьковский админсуд в рамках рассмотрения дела по другому иску горсовета 16 июня признал незаконным пункт №21 распоряжения председателя Харьковской облгосадминистрации от 2016 года, которым проспект Жукова был переименован в проспект Григоренко.

Контекст:

Георгий Жуков – советский полководец, маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, один из руководителей Коммунистической партии СССР, также был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны. В 1957 году исключен из состава ЦК КПСС, снят со всех постов в армии и в 1958 году отправлен в отставку.

Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.

8 мая 2019 года на сайте горсовета Харькова была опубликована петиция с предложением вернуть проспекту Григоренко его "историческое название". 9 мая петиция о переименовании проспекта набрала необходимое для рассмотрения местными властями количество голосов.

10 мая тогдашний директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что переименование проспекта в честь Жукова будет нарушением закона.

19 июня городской совет Харькова поддержал решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Возвращение названия в решении обосновывалась тем, что "жизнь и деятельность Жукова были связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также с освобождением города Харькова во времена Второй мировой войны".

10 сентября Харьковский окружной админсуд отменил это решение горсовета. Тогдашний мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал обжаловать решение суда. Апелляцию мэрия проиграла.

26 февраля 2020 года Харьковский горсовет вновь переименовал проспект в честь Жукова. Однако Апелляционный суд в Харькове снова вернул проспекту имя Григоренко.

В третий раз Харьковский горсовет переименовал проспект в честь Жукова 24 февраля 2021 года. Принятие решения сопровождалось криками "Ганьба!" в зале.

10 июня суд в третий раз отменил решение горсовета. Мэрия его обжаловала.

Кроме того, в 2019 году активисты снесли в Харькове памятник Жукову, но городские власти его восстановили.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, декоммунизация, Георгий Жуков, Харьковский горсовет, переименование, суд
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