Харьковский горсовет третий раз переименовал проспект Григоренко в честь маршала Жукова

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов во время обсуждения переименования проспекта Петра Григоренко сказал, что в этом деле речь идет об увековечивании памяти маршала Георгия Жукова с учетом его вклада в освобождение Украины от нацистов.

Суд уже два раза отказывал Харьковскому горсовету в переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова Фото: atn.ua

Харьковский городской совет на сессии 24 февраля в третий раз поддержал переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова. По информации агентства "Интерфакс-Украина", за это проголосовали 57 депутатов, 16 были против, а шесть воздержались.

Часть присутствовавших в зале отреагировала на принятие решения криками "Ганьба!". Во время обсуждения депутат Дмитрий Булах от "Блока Светличной "Разом!" заявил, что инициаторы переименования пытаются отвлечь внимание горожан от проблем в жизнеобеспечении Харькова.

"Те, кто инициировал [переименование проспекта], предлагают такое решение потому, что решить неотложные вопросы жизнеобеспечения города они не могут. Потому они продают своим избирателям вопрос переименования, которое снова будет отменено судом в третий раз. Я хочу обратиться к тем, кто инициирует этот вопрос. Друзья, если вас тревожит Жуков, вы его не чешите, пожалуйста", – сказал Булах.

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов отверг обвинения Булаха. По его словам, речь идет об увековечивании памяти советского маршала с учетом его вклада в освобождение Украины от нацистов.

"Тот народ, который не помнит прошлого, не имеет будущего. Поэтому наша с вами святая обязанность увековечить человека, который добыл победу над нацизмом. Мы сейчас сидим в этом зале благодаря тому, что народ Украины под руководством Жукова добыл победу. Поэтому давайте все инсинуации на этот счет прекратим. У вас есть своя позиция, я уважаю вашу позицию, но вы обязаны уважать позицию мою, нашей фракции, других фракций и харьковчан", – сказал Терехов.

Депутат Ирина Гончарова от "Европейской солидарности" обратила внимание на то, что переименование противоречит закону о декоммунизации.

"Мы все уважаем историю, но мы уважаем и современное законодательство Украины. Жуков подпадает под закон о декоммунизации как член ЦК КПСС и как человек, причастный к репрессиям, репрессий именно против советского народа. Поэтому я прошу вас очень хорошо подумать прежде, чем поддерживать решение, которое все равно будет опять отменено судом", – сказала Гончарова.

Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.