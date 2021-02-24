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Харьковский горсовет третий раз переименовал проспект Григоренко в честь маршала Жукова

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов во время обсуждения переименования проспекта Петра Григоренко сказал, что в этом деле речь идет об увековечивании памяти маршала Георгия Жукова с учетом его вклада в освобождение Украины от нацистов.

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Суд уже два раза отказывал Харьковскому горсовету в переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова
Суд уже два раза отказывал Харьковскому горсовету в переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова
Фото: atn.ua

Харьковский городской совет на сессии 24 февраля в третий раз поддержал переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова. По информации агентства "Интерфакс-Украина", за это проголосовали 57 депутатов, 16 были против, а шесть воздержались.

Часть присутствовавших в зале отреагировала на принятие решения криками "Ганьба!". Во время обсуждения депутат Дмитрий Булах от "Блока Светличной "Разом!" заявил, что инициаторы переименования пытаются отвлечь внимание горожан от проблем в жизнеобеспечении Харькова.

"Те, кто инициировал [переименование проспекта], предлагают такое решение потому, что решить неотложные вопросы жизнеобеспечения города они не могут. Потому они продают своим избирателям вопрос переименования, которое снова будет отменено судом в третий раз. Я хочу обратиться к тем, кто инициирует этот вопрос. Друзья, если вас тревожит Жуков, вы его не чешите, пожалуйста", – сказал Булах.

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов отверг обвинения Булаха. По его словам, речь идет об увековечивании памяти советского маршала с учетом его вклада в освобождение Украины от нацистов.

"Тот народ, который не помнит прошлого, не имеет будущего. Поэтому наша с вами святая обязанность увековечить человека, который добыл победу над нацизмом. Мы сейчас сидим в этом зале благодаря тому, что народ Украины под руководством Жукова добыл победу. Поэтому давайте все инсинуации на этот счет прекратим. У вас есть своя позиция, я уважаю вашу позицию, но вы обязаны уважать позицию мою, нашей фракции, других фракций и харьковчан", – сказал Терехов.

Депутат Ирина Гончарова от "Европейской солидарности" обратила внимание на то, что переименование противоречит закону о декоммунизации.

"Мы все уважаем историю, но мы уважаем и современное законодательство Украины. Жуков подпадает под закон о декоммунизации как член ЦК КПСС и как человек, причастный к репрессиям, репрессий именно против советского народа. Поэтому я прошу вас очень хорошо подумать прежде, чем поддерживать решение, которое все равно будет опять отменено судом", – сказала Гончарова.

Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.

8 мая 2019 года на сайте горсовета Харькова была опубликована петиция с предложением вернуть проспекту Григоренко его "историческое название". 9 мая петиция о переименовании проспекта набрала необходимое для рассмотрения местными властями количество голосов.

10 мая тогдашний директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что переименование проспекта в честь Жукова будет нарушением закона.

19 июня городской совет Харькова поддержал решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Возвращение названия в решении обосновывалась тем, что "жизнь и деятельность Жукова были связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также с освобождением города Харькова во времена Второй мировой войны".

10 сентября Харьковский окружной админсуд отменил это решение горсовета. Тогдашний мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал обжаловать решение суда. Апелляцию мэрия проиграла.

26 февраля 2020 года Харьковский горсовет вновь переименовал проспект в честь Жукова. Второй апелляционный суд отказал Харьковскому городскому совету в удовлетворении апелляционной жалобы по делу о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова.

В 2019 году активисты снесли в Харькове памятник Жукову, но городские власти его восстановили.

Теги: Игорь Терехов, декоммунизация, Георгий Жуков, Харьковский горсовет, Дмитрий Булах, переименование, Европейская солидарность
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