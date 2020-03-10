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Институт нацпамяти обратился в СБУ из-за переименования проспекта Григоренко в Харькове

В Украинском институте нацпамяти считают, что решение Харьковского горсовета об очередном возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова является незаконным.

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Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках декоммунизации
Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках декоммунизации
Фото: objectiv.tv

Украинский институт национальной памяти обратился в Службу безопасности из-за решения Харьковского горсовета касательно переименования проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова. Об этом представители УИНП рассказали "Укринформу".

"Институт обратился в СБУ с соответствующим заявлением, потому что решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова является незаконным", – отметили в учреждении.

Кроме того, УИНП также обратится с соответствующими заявлениями в Генпрокуратуру Украины и Нацполицию.

Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.

8 мая 2019 года на сайте горсовета Харькова была опубликована петиция с предложением вернуть проспекту Григоренко его "историческое название". 9 мая петиция о переименовании проспекта набрала необходимое для рассмотрения местными властями количество голосов.

10 мая тогдашний директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что переименование проспекта в честь Жукова будет нарушением закона.

19 июня городской совет Харькова поддержал решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Возвращение названия в решении обосновывается тем, что "жизнь и деятельность Жукова были связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также с освобождением города Харькова во времена Второй мировой войны".

10 сентября Харьковский окружной админсуд отменил это решение горсовета. Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал обжаловать решение суда. Апелляцию мэрия проиграла.

26 февраля 2020 года Харьковский горсовет вновь переименовал проспект в честь Жукова.

Теги: СБУ, Харьков, прокуратура, Украинский институт национальной памяти, Георгий Жуков, Нацполиция, Петр Григоренко
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