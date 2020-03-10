Институт нацпамяти обратился в СБУ из-за переименования проспекта Григоренко в Харькове

В Украинском институте нацпамяти считают, что решение Харьковского горсовета об очередном возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова является незаконным.

Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках декоммунизации Фото: objectiv.tv

Украинский институт национальной памяти обратился в Службу безопасности из-за решения Харьковского горсовета касательно переименования проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова. Об этом представители УИНП рассказали "Укринформу".

"Институт обратился в СБУ с соответствующим заявлением, потому что решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова является незаконным", – отметили в учреждении.

Кроме того, УИНП также обратится с соответствующими заявлениями в Генпрокуратуру Украины и Нацполицию.

Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.