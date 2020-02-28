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Институт нацпамяти обратится в правоохранительные органы, чтобы открыть уголовное дело из-за переименования проспекта Григоренко в Харькове

Институт национальной памяти Украины хочет привлечь к ответственности всех должностных лиц горсовета Харькова, причастных к переименованию проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал главный специалист Института национальной памяти Украины Богдан Короленко.

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Короленко: Такие решения подыгрывают российской пропаганде
Короленко: Такие решения подыгрывают российской пропаганде
Фото: Богдан Короленко

Институт нацпамяти обратится в правоохранительные органы, чтобы открыть уголовное производство из-за переименования харьковского проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал главный специалист Института национальной памяти Украины Богдан Короленко.

"Тут есть несколько проблем. Прежде всего, это решение не отвечает действующему законодательству. В законе четко сказано, что давать объектам имена лиц, которые занимали руководящие должности в компартии СССР, нельзя. Жуков – среди них. А значит, харьковский горсовет грубо нарушил закон. Хотя, судя по всему, они сознательно шли на это нарушение. Ведь такое уже происходит во второй раз. Мы предупреждали мэра Харькова, что ему стоит отказаться от таких решений. А рассказы местного горсовета, что таким образом они чествуют победу над нацизмом во Второй мировой войне, не отвечают действительности. Потому что Григоренко – тоже участник Второй мировой, к тому же боевой генерал и известный правозащитник. Он отстаивал права крымских татар, депортированных в 1944 году сталинским режимом. Крымские татары считают Григоренко своим национальным героем. Но горсовет Харькова всеми этими фактами пренебрег", – подчеркнул собеседник.

Он отметил, что такими действиями горсовет Харькова подыгрывает российской пропаганде.

"Сейчас Институт национальной памяти готовит обращение в правоохранительные органы, чтобы открыть уголовное дело. Причем не только по факту пропаганды коммунистической тоталитарной символики. Мы хотим привлечь к ответственности всех должностных лиц горсовета, которые причастны к такому решению. Также будем обращаться в СБУ. В условиях агрессии РФ против Украины такие решения подыгрывают российской пропаганде. Ведь на Жукове строится вся эта мифология "великой победы" СССР. В горсовете Харькова знали, что нарушают закон – мы их предупреждали. Эта ситуация не является двузначной. Тут все предельно ясно", – сказал Короленко.

Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.

8 мая 2019 года на сайте горсовета Харькова была опубликована петиция с предложением вернуть проспекту Григоренко его "историческое название". 9 мая петиция о переименовании проспекта набрала необходимое для рассмотрения местными властями количество голосов.

10 мая тогдашний директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что переименование проспекта в честь Жукова будет нарушением закона.

19 июня городской совет Харькова поддержал решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Возвращение названия в решении обосновывается тем, что "жизнь и деятельность Жукова были связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также с освобождением города Харькова во времена Второй мировой войны".

10 сентября Харьковский окружной админсуд отменил это решение горсовета. Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал обжаловать решение суда. Апелляцию мэрия проиграла.

26 февраля 2020 года Харьковский горсовет вновь переименовал проспект в честь Жукова.

Теги: Украина, Харьков, Георгий Жуков, Харьковский горсовет, Богдан Короленко, Петр Григоренко
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