В мэрии Харькова заявили, что проспект Жукова "есть и будет"

18 июня Харьковский окружной админсуд отменил очередное решение горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко в Маршала Жукова. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что проспект будет носить имя Жукова.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил 18 июня, что проспект Маршала Жукова не будут переименовывать. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

"Проспект Жукова в Харькове был, есть и будет", – процитировал он Кернеса.

Сегодня Харьковский окружной административный суд отменил очередное решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в Жукова.

Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.

8 мая 2019 года на сайте горсовета Харькова была опубликована петиция с предложением вернуть проспекту Григоренко его "историческое название". 9 мая петиция о переименовании проспекта набрала необходимое для рассмотрения местными властями количество голосов.

10 мая тогдашний директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что переименование проспекта в честь Жукова будет нарушением закона.

19 июня городской совет Харькова поддержал решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Возвращение названия в решении обосновывалась тем, что "жизнь и деятельность Жукова были связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также с освобождением города Харькова во времена Второй мировой войны".

10 сентября Харьковский окружной админсуд отменил это решение горсовета. Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал обжаловать решение суда. Апелляцию мэрия проиграла.

26 февраля 2020 года Харьковский горсовет вновь переименовал проспект в честь Жукова.

В 2019 году активисты снесли в Харькове памятник Жукову, но городские власти его восстановили.