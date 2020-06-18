Харьковский суд отменил переименование проспекта Григоренко в проспект Маршала Жукова

В 2019–2020 годах Харьковский горсовет дважды переименовывал проспект Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова, но решения впоследствии отменялись в судах.

Харьковский окружной административный суд 18 июня удовлетворил иск ВО "Свобода" и отменил решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в проспект Маршала Жукова, сообщает "Объектив".

Представитель мэрии в суде Константин Прокопьев настаивал, что маршал Советского Союза Георгий Жуков принимал участие в освобождении территории Украины от нацистских захватчиков и не занимал высоких постов в рядах Компартии СССР, а потому проспект, названный его именем, не подлежит переименованию в рамках так называемого закона о декоммунизации.

Однако суд отверг доводы мэрии и признал решение горсовета "противоправным и недействительным".

Прокопьев заявил, что городские власти будут обжаловать решение в апелляционном суде.

Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.

8 мая 2019 года на сайте горсовета Харькова была опубликована петиция с предложением вернуть проспекту Григоренко его "историческое название". 9 мая петиция о переименовании проспекта набрала необходимое для рассмотрения местными властями количество голосов.

10 мая тогдашний директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что переименование проспекта в честь Жукова будет нарушением закона.

19 июня городской совет Харькова поддержал решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Возвращение названия в решении обосновывалась тем, что "жизнь и деятельность Жукова были связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также с освобождением города Харькова во времена Второй мировой войны".

10 сентября Харьковский окружной админсуд отменил это решение горсовета. Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал обжаловать решение суда. Апелляцию мэрия проиграла.

26 февраля 2020 года Харьковский горсовет вновь переименовал проспект в честь Жукова.