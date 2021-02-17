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Гордон: Я против переименования проспекта Бандеры в Киеве обратно в Московский проспект

Основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон напомнил, что в 2016 году был единственным депутатом Киевсовета, который голосовал против переименования Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. Но сегодня, подчеркнул журналист, нужно объединять, а не раскалывать страну, поэтому он выступает против возвращения этой улице прежнего названия.

Гордон: Если не будет проспекта Бандеры, это вызовет возмущение огромного количества людей. Зачем ожесточать? Зачем стравливать опять?
Гордон: Если не будет проспекта Бандеры, это вызовет возмущение огромного количества людей. Зачем ожесточать? Зачем стравливать опять?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "Украина 24", что выступает против возвращения проспекту Степана Бандеры в Киеве прежнего названия. Таким образом он прокомментировал решение Окружного административного суда Киева по этому поводу. 

Гордон напомнил, что в 2016 году он был единственным депутатом Киевсовета, который голосовал против переименования Московского проспекта в проспект Бандеры.

"Я абсолютно согласен с тем, что Московский проспект надо переименовать во время войны. К личности Бандеры я отношусь совершенно неоднозначно... Но сегодня я скажу: я против переименования проспекта Бандеры обратно", – сказал Гордон.

Журналист объяснил свою позицию тем, что решение о переименовании было принято большинством голосов депутатов Киевсовета. 

"Переименовали проспект Бандеры? Проголосовали депутаты Киевсовета? Даже те, кто не любит Бандеру, – но они же все в политических силах, они руководствовались политической составляющей, это я чихал на все... Свершилось? Оставьте в покое!" – призвал Гордон. 

Он считает, что ситуация с судебными решениями о возвращении улицам старых названий должна стать уроком для политиков.

"Я надеюсь, что, может, достучусь до политиков наших больших и великих в кавычках, чтобы они поняли одну очень важную вещь: Украина  разная, совершенно разная. Мы разные: на востоке – одни, на севере – другие, на юге – третьи, а на западе – четвертые. Наша радость и наше, можно сказать, достижение – в этой разности. Это хорошо. Но нас объединять должны две вещи: любовь к Украине и экономика. На темы национальных героев, памятников и улиц можно спорить до хрипоты. Потому что в Тернополе не будут рады, если там будет проспект Жукова, а в Харькове не будут рады, если там будет проспект Бандеры. Это нормально. К этому надо относиться с пониманием. Разные ментальности, разная пропаганда засирала мозги там и там... Ведь сегодня можно о [советском полководце Георгии] Жукове говорить хорошие вещи, но достаточно правде пробиться на экраны  и люди пересмотрят свое понимание Жукова", – убежден журналист.

Он призвал политиков не поднимать в публичном поле темы, которые не объединяют, а раскалывают украинское общество. 

"Сегодня нужно отложить все споры о религии, конфессиях, героях, улицах и площадях, о памятниках до тех времен, пока зарплата у каждого украинца будет стартовать с €1000. Вот когда зарплата будет €1000, тогда можно поговорить, кто есть кто. Не сегодня. Сегодня подобные споры раскалывают Украину, а нам нужно сохранять единство. А если мы будем тысячу раз переименовывать туда-сюда проспект Бандеры, это только озлобит людей. Поэтому моя позиция: сделали проспект Бандеры, против чего я голосовал,  закрыли вопрос. Пусть будет в Киеве проспект Бандеры", – сказал Гордон. 

Ведущий спросил, не стоит ли выбрать третье, альтернативное название для этого проспекта: чтобы он был не Московским, но и не Бандеры. 

"Мы же не можем отрицать, что в Киеве, столице Украины, есть много людей, которые считают [лидера Организации украинских националистов Степана] Бандеру национальным героем? Не можем. Если мы толерантные люди, дайте возможность этим людям радоваться, что в Киеве есть проспект Бандеры... Я не хочу раскалывать свою страну. Если не будет проспекта Бандеры, это вызовет возмущение огромного количества людей. Зачем ожесточать? Зачем стравливать опять? Это любимая тема России, это часть плана гибридной войны: пусть украинцы между собой воюют, а мы придем на попелище. Нам надо быть умнее"– сказал Гордон. 

Окружной административный суд Киева в январе 2021 года отменил решение Киевсовета от 7 июля 2016 года о переименовании улиц города. В иске к Киевсовету от общественной организации "Общественный контроль и порядок" были высказаны сомнения в правомерности процедуры подсчета голосов при голосовании за изменение названий улиц Кутузова, Суворова, переулка Кутузова и проспекта Московского.

Истцы подчеркнули, что указанные названия отсутствуют в списке для переименований, подготовленном Украинским институтом национальной памяти, а Киевсовет переименовывал улицы без предусмотренного законодательством общественного обсуждения. Также у истца были претензии к порядку обнародования решения Киевсовета.

Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на решение ОАСК. Оно еще не вступило в законную силу, подчеркнули в КГГА.

Бывший глава Украинского института национальной памяти, народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович назвал решение ОАСК политической провокацией.

Теги: Киев, Дмитрий Гордон, Степан Бандера, Киевсовет, Георгий Жуков, переименование
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