Апелляционный суд в Харькове вернул проспекту Жукова имя Григоренко

Горсовет Харькова оспаривал решение Харьковского окружного административного суда об отмене очередного решения горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова. Второй апелляционный суд отклонил апелляцию и оставил решение первой инстанции без изменений.

Второй апелляционный суд отказал Харьковскому городскому совету в удовлетворении апелляционной жалобы по делу о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова. Об этом "Укринформу" сообщила пресс-секретарь суда Наталия Мухутдинова.

"Апелляционная жалоба Харьковского городского совета об отмене противоправного решения городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Георгия Жукова оставлена без удовлетворения", – сказала она.

Мухутдинова подчеркнула, что решение Харьковского окружного административного суда от 18 июня 2020 года об отмене очередного решения горсовета о переименовании проспекта Григоренко в Жукова оставили без изменений.

Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.

8 мая 2019 года на сайте горсовета Харькова была опубликована петиция с предложением вернуть проспекту Григоренко его "историческое название". 9 мая петиция о переименовании проспекта набрала необходимое для рассмотрения местными властями количество голосов.

10 мая тогдашний директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что переименование проспекта в честь Жукова будет нарушением закона.

19 июня городской совет Харькова поддержал решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Возвращение названия в решении обосновывалась тем, что "жизнь и деятельность Жукова были связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также с освобождением города Харькова во времена Второй мировой войны".

10 сентября Харьковский окружной админсуд отменил это решение горсовета. Тогдашний мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал обжаловать решение суда. Апелляцию мэрия проиграла.

26 февраля 2020 года Харьковский горсовет вновь переименовал проспект в честь Жукова.

В 2019 году активисты снесли в Харькове памятник Жукову, но городские власти его восстановили.