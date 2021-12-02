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Суд в Харькове окончательно подтвердил законность переименования проспекта Жукова – истец

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Активисты в Харькове уже сносили памятник Жукову
Активисты в Харькове уже сносили памятник Жукову
Фото: ЕРА

Второй апелляционный административный суд в Харькове подтвердил, что переименование проспекта Маршала Жукова в проспект имени Петра Григоренко является законным. Об этом 2 декабря в Facebook сообщил один из истцов, депутат Харьковского городского совета Дмитрий Булах.

"И опять мы выиграли суд по Жукову. Даже неудобно уже об этом писать. В городе остается проспект Петра Григоренко. Окончательно. Если кому-то опять не захочется потратить деньги харьковчан на бесперспективные суды", – написал он.

https://www.facebook.com/dmytro.bulakh/posts/4266150296830122

Агентству "Интерфакс-Украина" Булах уточнил, что суд в полном объеме удовлетворил жалобы его и Харьковской облгосадминистрации и отменил решение суда первой инстанции.

Контекст:

Георгий Жуков – советский полководец, маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, один из руководителей Коммунистической партии СССР, также был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны. В 1957 году исключен из состава ЦК КПСС, снят со всех постов в армии и в 1958 году отправлен в отставку.

Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в честь правозащитника Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.

8 мая 2019 года на сайте горсовета Харькова была опубликована петиция с предложением вернуть проспекту Григоренко его "историческое название". 9 мая петиция о переименовании проспекта набрала необходимое для рассмотрения местными властями количество голосов.

10 мая тогдашний директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что переименование проспекта в честь Жукова будет нарушением закона.

19 июня городской совет Харькова поддержал решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Возвращение названия в решении обосновывалась тем, что "жизнь и деятельность Жукова были связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также с освобождением города Харькова во времена Второй мировой войны".

10 сентября Харьковский окружной админсуд отменил это решение горсовета. Тогдашний мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал обжаловать решение суда. Апелляцию мэрия проиграла.

26 февраля 2020 года горсовет вновь переименовал проспект в честь Жукова. Однако Апелляционный суд в Харькове снова вернул проспекту имя Григоренко.

В третий раз Харьковский горсовет переименовал проспект в честь Жукова 24 февраля 2021 года. Принятие решения сопровождалось криками "Ганьба!" в зале.

10 июня суд в третий раз отменил решение горсовета. Мэрия его обжаловала.

Харьковский админсуд в рамках рассмотрения дела по другому иску горсовета 16 июня признал незаконным пункт №21 распоряжения председателя Харьковской облгосадминистрации от 2016 года, которым проспект Жукова был переименован в проспект Григоренко.

28 сентября Второй апелляционный административный суд отклонил жалобу горсовета на переименование проспекта Жукова. В мэрии заявили о незаконности решения суда и пообещали подать кассацию.

Кроме того, в 2019 году активисты снесли в Харькове памятник Жукову, но городские власти его восстановили.

Теги: Харьков, суды, Георгий Жуков, Харьковский горсовет, апелляция, апелляционный суд, Дмитрий Булах, переименование, суд
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