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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Сейчас на территории Украины и на границе с РФ сосредоточена практически вся боеспособная часть армии оккупантов

Зеленский: Если бы мы получили доступ ко всему тому оружию, которое нам нужно, которое есть у наших партнеров и которое сопоставимо с оружием, которое использует РФ, мы бы уже завершили эту войну
Зеленский: Если бы мы получили доступ ко всему тому оружию, которое нам нужно, которое есть у наших партнеров и которое сопоставимо с оружием, которое использует РФ, мы бы уже завершили эту войну
Фото: president.gov.ua

Россия стянула для войны с Украиной на занятые территории Украинского государства и на свои территории, граничащие с Украиной, практически всю свою боеспособную армию. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении, опубликованном в Facebook 19 апреля.

"Сейчас на территории нашего государства и в приграничных районах России сосредоточена практически вся боеспособная часть армии оккупантов, они согнали против Украины почти всех и почти все, что способно с нами воевать. Поэтому в этом противостоянии, в этой обороне мы перед глазами всего мира реально выступаем против армии, которую считали второй или третьей по мощности. И то, как крепко держатся наши Вооруженные силы, как смело защищается весь наш народ, демонстрирует, что все же в глобальных рейтингах украинская армия уже давно заслуживает быть выше российской. Если бы мы получили доступ ко всему тому оружию, которое нам нужно, которое есть у наших партнеров и которое сопоставимо с оружием, которое использует РФ, мы бы уже завершили эту войну. Мы бы уже вернули мир и освободили нашу территорию. Ибо преимущество украинских военных в тактике и мудрости вполне очевидно", – сказал Зеленский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня идут 55-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. По информации Генерального штаба ВСУ, бои идут на востоке и на юге Украины. Россия, как заявлял Зеленский, 18 апреля начала битву за Донбасс, и, по сообщению Генштаба, пытается выйти на админграницу Херсонской области, но эти попытки безуспешны. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, оружие, армия, военные, Владимир Зеленский, война России против Украины
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