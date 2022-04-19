Каспаров: Представьте, что 10 лет назад к вам приходит человек с рукописью: президент Украины – еврей просит немецкие танки для отражения российской агрессии. Человеку сразу вызывают "скорую"

"Да, мы говорим: Оруэлл, Кафка. А на секунду себе представьте: 10 лет назад приходит человек с рукописью, говорит: "Я пишу такой роман. Начнется война в Восточной Европе, и еврей – президент Украины попросит немецкие танки для отражения русской агрессии". Все. Человеку сразу вызывают скорую помощь", – отметил политик.
Он добавил, что жизнь всегда оказывается сложнее и многограннее.
"Все эпизоды этой войны – и маленькие, и большие – они станут частью фольклора, который затмит "Властелина колец". В книгах есть идея абсолютного зла, но нет абсолютного добра, его не бывает. Все формы добра конфликтуют друг с другом. Но наступает день, когда надо объединяться всем. Сейчас в Украине произошло это объединение, потому что появилось абсолютное зло и объединение тех, кто зачастую находится в непростых отношениях. Трудно было представить такое сотрудничество поляков и украинцев", – считает Каспаров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала войну против Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией".
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 19 апреля РФ потеряла 20,8 тыс. личного состава.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, РФ начинает большую битву за Донбасс, цель которой – захватить Донецкую и Луганскую области Украины в их административных границах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет защищаться и не собирается отдавать свои территории. Он считает, что битва на Донбассе может повлиять на ход всей войны. "Это не значит, что, если они, не дай бог, захватят Донбасс, они не пойдут дальше на Киев. Поэтому для нас эта битва важна по многим причинам. Мы должны победить в ней", – сказал глава государства.