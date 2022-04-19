Каспаров: Представьте, что 10 лет назад к вам приходит человек с рукописью: президент Украины – еврей просит немецкие танки для отражения российской агрессии. Человеку сразу вызывают "скорую"

Каспаров: Все эпизоды этой войны – и маленькие, и большие – они станут частью фольклора, который затмит "Властелина колец" Фото: EPA

"Да, мы говорим: Оруэлл, Кафка. А на секунду себе представьте: 10 лет назад приходит человек с рукописью, говорит: "Я пишу такой роман. Начнется война в Восточной Европе, и еврей – президент Украины попросит немецкие танки для отражения русской агрессии". Все. Человеку сразу вызывают скорую помощь", – отметил политик.

Он добавил, что жизнь всегда оказывается сложнее и многограннее.

"Все эпизоды этой войны – и маленькие, и большие – они станут частью фольклора, который затмит "Властелина колец". В книгах есть идея абсолютного зла, но нет абсолютного добра, его не бывает. Все формы добра конфликтуют друг с другом. Но наступает день, когда надо объединяться всем. Сейчас в Украине произошло это объединение, потому что появилось абсолютное зло и объединение тех, кто зачастую находится в непростых отношениях. Трудно было представить такое сотрудничество поляков и украинцев", – считает Каспаров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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