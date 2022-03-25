Каспаров: Лидером свободного мира сегодня является Зеленский. Все остальные ему просто подыгрывают

"Лидером свободного мира сегодня является [президент Украины] Владимир Зеленский. Все остальные ему просто подыгрывают. Я думаю, что эта война в учебниках будет рассматриваться как поворотная точка в мировой истории, это момент, когда наступление сил тоталитаризма, диктатур и терроризма будет остановлено", – отметил он.

Политик добавил, что за это придется заплатить огромным количеством жизней, но победа Украины остановит путинскую экспансию.

"Миру нужны новые формы управления, сказал президент Зеленский, выступая перед американскими конгрессменами. Об этом говорил и покойный сенатор Джон Маккейн, я тоже писал об этом неоднократно. Мы сегодня видим, что Организация Объединенных Наций себя полностью дискредитировала, ее нет, она полностью бессмысленна. Это организация, которая должна была предотвращать войны, но сейчас она делает все, что угодно, кроме реакции на самые главные и трагические события. Это приговор ООН", – заявил Каспаров.

По его словам, организация, в которой на равных правах находятся кровавые диктаторы и демократии, нежизнеспособна.

"А будущее – за созданием Лиги демократий, в которой страны будут не только выражать обеспокоенность и делать заявления, но и поддерживать их конкретными действиями. Украинская война – это реперная точка, которая даст старт новой истории, новым формам организации мирового сообщества в ХХI веке", – считает он.