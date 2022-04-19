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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Каспаров: Украинская война – реперная точка в истории. Она закончится победой Украины и восстановлением территориальной целостности

 
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Каспаров: Это война, которая подводит итог какого-то периода развития человечества
Каспаров: Это война, которая подводит итог какого-то периода развития человечества
Фото: EPA

Российский шахматист и политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что война России против Украины однозначно закончится победой Украины, но человечеству после нее предстоит переосмыслить всю систему отношений. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я не сомневаюсь, что украинская война является реперной точкой в истории. Это не просто война, которая, я не сомневаюсь, закончится победой Украины и восстановлением территориальной целостности, это война, которая на самом деле подводит итог какого-то периода развития человечества", – сказал Каспаров.

По его мнению, после холодной войны и до войны в Украине был период безвременья.

"И сейчас мы расплачиваемся за нежелание понимать, что вообще-то зло никогда не уходит. Тот самый парадокс: человеческая природа меняется гораздо медленнее, а зачастую вообще не меняется с технологическим прогрессом", – отметил политик. 

Он считает, что война в Украине стала серьезным вызовом всему человечеству, которому психологически очень сложно принять, что в XXI веке в Европе может быть настоящая война.

"Всем людям, которые считали, что вот XXI век, что все это осталось в прошлом, что все это зло – даже такое, карикатурное, – для "Властелина колец" или каких-то других фильмов и книг. Но здесь же такого не может быть! Конечно, это случалось в Руанде, конечно, это сейчас где-то происходит. Но не в Европе же! И вдруг выясняется, что весь технологический прогресс на самом деле оказал минимальное влияние на прогресс человека. Понятно, что где-то эти процессы идут паралельно, но где-то оказалось, что они идут в абсолютно разных измерениях. Дать человеку iPhone, Android, научить обращаться с современной техникой, раскрыть ему глаза на весь мир – это, на самом деле, никоим образом не останавливает преступления. Более того, иногда это даже способствует. Потому что мы видим случаи, когда российские офицеры и солдаты буквально гордятся преступлениями и делятся этими кадрами. Естественно, помогая в итоге правосудию, сами того не понимая. Но вот этот разговор обезьяны с гранатой в этой ужасной войне буквально приобретает более конкретное очертание", – считает Каспаров. 

Эта война показала, что Россия во многом повторяет судьбу нацистской Германии, подчеркнул политик. 

"Сейчас, когда мы слышим разговоры, мол, как же такое могло произойти – вот есть русская культура – и дальше там список других аргументов традиционно приводится... Все это мы слышали 80 лет назад. Но не может же [немецкий философ Георг] Гегель, [немецкий композитор Людвиг ван] Бетховен!.. Ответ: может, на самом деле. И это могло случиться не только в 30-е годы XXI века. Это происходит сейчас на наших глазах. И это заставит нас переосмысливать вообще всю систему отношений между государствами, между людьми, понять, как вообще надо выстраивать инфраструктуру не только экономическую, не только финансовую, но и социальную, политическую, межличностную с учетом того трагического опыта, который мы сейчас получаем в результате этой страшной войны", – сказал Каспаров. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Сегодня идет 55-й день войны России против Украины. В последние недели Россия занималась перегруппировкой войск и концентрировала их на востоке Украины.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, РФ начинает большую битву за Донбасс, цель которой – захватить Донецкую и Луганскую области Украины в их административных границах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет защищаться и не собирается отдавать свои территории. Он считает, что битва на Донбассе может повлиять на ход всей войны. "Если они, не дай бог, захватят Донбасс, они не пойдут дальше на Киев. Поэтому для нас эта битва важна по многим причинам. Мы должны победить в ней", – сказал глава государства

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Гарри Каспаров, российская агрессия, война России против Украины
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