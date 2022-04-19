Каспаров: Украинская война – реперная точка в истории. Она закончится победой Украины и восстановлением территориальной целостности

"Я не сомневаюсь, что украинская война является реперной точкой в истории. Это не просто война, которая, я не сомневаюсь, закончится победой Украины и восстановлением территориальной целостности, это война, которая на самом деле подводит итог какого-то периода развития человечества", – сказал Каспаров.

По его мнению, после холодной войны и до войны в Украине был период безвременья.

"И сейчас мы расплачиваемся за нежелание понимать, что вообще-то зло никогда не уходит. Тот самый парадокс: человеческая природа меняется гораздо медленнее, а зачастую вообще не меняется с технологическим прогрессом", – отметил политик.

Он считает, что война в Украине стала серьезным вызовом всему человечеству, которому психологически очень сложно принять, что в XXI веке в Европе может быть настоящая война.

"Всем людям, которые считали, что вот XXI век, что все это осталось в прошлом, что все это зло – даже такое, карикатурное, – для "Властелина колец" или каких-то других фильмов и книг. Но здесь же такого не может быть! Конечно, это случалось в Руанде, конечно, это сейчас где-то происходит. Но не в Европе же! И вдруг выясняется, что весь технологический прогресс на самом деле оказал минимальное влияние на прогресс человека. Понятно, что где-то эти процессы идут паралельно, но где-то оказалось, что они идут в абсолютно разных измерениях. Дать человеку iPhone, Android, научить обращаться с современной техникой, раскрыть ему глаза на весь мир – это, на самом деле, никоим образом не останавливает преступления. Более того, иногда это даже способствует. Потому что мы видим случаи, когда российские офицеры и солдаты буквально гордятся преступлениями и делятся этими кадрами. Естественно, помогая в итоге правосудию, сами того не понимая. Но вот этот разговор обезьяны с гранатой в этой ужасной войне буквально приобретает более конкретное очертание", – считает Каспаров.

Эта война показала, что Россия во многом повторяет судьбу нацистской Германии, подчеркнул политик.

"Сейчас, когда мы слышим разговоры, мол, как же такое могло произойти – вот есть русская культура – и дальше там список других аргументов традиционно приводится... Все это мы слышали 80 лет назад. Но не может же [немецкий философ Георг] Гегель, [немецкий композитор Людвиг ван] Бетховен!.. Ответ: может, на самом деле. И это могло случиться не только в 30-е годы XXI века. Это происходит сейчас на наших глазах. И это заставит нас переосмысливать вообще всю систему отношений между государствами, между людьми, понять, как вообще надо выстраивать инфраструктуру не только экономическую, не только финансовую, но и социальную, политическую, межличностную с учетом того трагического опыта, который мы сейчас получаем в результате этой страшной войны", – сказал Каспаров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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