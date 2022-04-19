"Украина – часть европейской семьи". Зеленский поговорил с главой Еврокомиссии о евроинтеграции и помощи ЕС

Об этом он сообщил в Twitter.

"Проинформировал президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о передаче заполненной анкеты-опросника – важный шаг на пути к членству в ЕС! Обсудили активизацию безопасности и помощи Украине в противодействии российской агрессии. Отдельное внимание было уделено послевоенному восстановлению. Ценим поддержку Евросоюза!" – написал Зеленский.

Поінформував Президента Єврокомісії @vonderleyen про передачу заповненої анкети-опитувальника – важливий крок на шляху до членства в #ЄС! Обговорили активізацію безпекової допомоги * у протидії російській агресії. Окрему увагу приділили повоєнній відбудові. Цінуємо підтримку * ! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2022

Фон дер Ляйен сообщила, что говорила с Зеленским по телефону о том, как увеличить помощь ЕС Украине.

"Мы обсудили финансовую помощь и помощь в сфере безопасности, а также ответы Украины на вопросник о членстве в ЕС. Еврокомиссия готова оказать поддержку. Украина является частью нашей европейской семьи", – отметила она.