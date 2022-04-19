"Украина – часть европейской семьи". Зеленский поговорил с главой Еврокомиссии о евроинтеграции и помощи ЕС

Об этом он сообщил в Twitter.
"Проинформировал президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о передаче заполненной анкеты-опросника – важный шаг на пути к членству в ЕС! Обсудили активизацию безопасности и помощи Украине в противодействии российской агрессии. Отдельное внимание было уделено послевоенному восстановлению. Ценим поддержку Евросоюза!" – написал Зеленский.
Поінформував Президента Єврокомісії @vonderleyen про передачу заповненої анкети-опитувальника – важливий крок на шляху до членства в #ЄС! Обговорили активізацію безпекової допомоги * у протидії російській агресії. Окрему увагу приділили повоєнній відбудові. Цінуємо підтримку * !— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2022
Фон дер Ляйен сообщила, что говорила с Зеленским по телефону о том, как увеличить помощь ЕС Украине.
"Мы обсудили финансовую помощь и помощь в сфере безопасности, а также ответы Украины на вопросник о членстве в ЕС. Еврокомиссия готова оказать поддержку. Украина является частью нашей европейской семьи", – отметила она.
Good to speak with President @ZelenskyyUa on how to further increase our help to Ukraine— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 19, 2022
We discussed financial and security assistance, and Ukraine´s replies to the questionnaire on EU membership.@EU_Commission stands ready to support.
Ukraine belongs in our European family. pic.twitter.com/vv1wY5gRCV
28 февраля, после начала масштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника.