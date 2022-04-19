ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Украина – часть европейской семьи". Зеленский поговорил с главой Еврокомиссии о евроинтеграции и помощи ЕС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фон дер Ляйен говорила с Зеленским по телефону
Фон дер Ляйен говорила с Зеленским по телефону
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 19 апреля провел разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом он сообщил в Twitter. 

"Проинформировал президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о передаче заполненной анкеты-опросника – важный шаг на пути к членству в ЕС! Обсудили активизацию безопасности и помощи Украине в противодействии российской агрессии. Отдельное внимание было уделено послевоенному восстановлению. Ценим поддержку Евросоюза!" – написал Зеленский. 

Фон дер Ляйен сообщила, что говорила с Зеленским по телефону о том, как увеличить помощь ЕС Украине. 

"Мы обсудили финансовую помощь и помощь в сфере безопасности, а также ответы Украины на вопросник о членстве в ЕС. Еврокомиссия готова оказать поддержку. Украина является частью нашей европейской семьи", – отметила она. 

Контекст:

28 февраля, после начала масштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Еврокомиссия, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это всегда было частью моей жизни". Кличко рассказал, что будет делать, как только закончится война
"Это всегда было частью моей жизни". Кличко рассказал, что будет делать, как только закончится война
"Сделано в Украине с любовью". 32-летняя Маремуха сообщила о беременности
"Сделано в Украине с любовью". 32-летняя Маремуха сообщила о беременности
  Каминская: Смотрю, многие записывают какие-то там патриотические песни. Мне кажется, все это пир во время чумы
  Каминская: Смотрю, многие записывают какие-то там патриотические песни. Мне кажется, все это – пир во время чумы
"Если это коснулось вас – напишите". Украинский бренд запустил благотворительную инициативу, чтобы обеспечить женщин-переселенцев бельем
"Если это коснулось вас – напишите". Украинский бренд запустил благотворительную инициативу, чтобы обеспечить женщин-переселенцев бельем
  "Сни весни" – песня, которую выплакал однажды вечером". Руслан Горовой в новом клипе показал кадры, которые снимал во время войны. Видео
  "Сни весни" – песня, которую выплакал однажды вечером". Руслан Горовой в новом клипе показал кадры, которые снимал во время войны. Видео
Tayanna спела с Хосе Каррерасом на благотворительном вечере в Польше в поддержку Украины. Видео
Tayanna спела с Хосе Каррерасом на благотворительном вечере в Польше в поддержку Украины. Видео
Кондратюк: Российская культура в Украине должна быть только для личного использования. Как порнография
Кондратюк: Российская культура в Украине должна быть только для личного использования. Как порнография
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений
Кулеба рассказал, какое желание загадал на свое 41-летие
Кулеба рассказал, какое желание загадал на свое 41-летие
"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности
"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности
"Российские силы используют тактику, которая направлена на убийство спасателей". Фуканага показал, как медики оказывают помощь под обстрелом
"Российские силы используют тактику, которая направлена на убийство спасателей". Фуканага показал, как медики оказывают помощь под обстрелом
Хименес-Браво: Русские звезды, пока не поздно, вы можете выехать из страны и заявить о своей позиции. Или вам не будет места в этом мире
Хименес-Браво: Русские звезды, пока не поздно, вы можете выехать из страны и заявить о своей позиции. Или вам не будет места в этом мире
  "Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем
  "Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем
"Россия не то место, где я хотел бы находиться". Американский дирижер Гавриэль Гейне уволился из Мариинского театра после 15 лет работы
"Россия не то место, где я хотел бы находиться". Американский дирижер Гавриэль Гейне уволился из Мариинского театра после 15 лет работы
"Только благодаря вам хвостики находят новые семьи". Суровцев призвал украинцев дать шанс спасенным им животным из Ирпеня и Бучи
"Только благодаря вам хвостики находят новые семьи". Суровцев призвал украинцев дать шанс спасенным им животным из Ирпеня и Бучи
  "Стали ми на смерть з тобою, щоб не вмерла Україна". Козловский в Киеве снял клип на песню "Інша весна". Видео
  "Стали ми на смерть з тобою, щоб не вмерла Україна". Козловский в Киеве снял клип на песню "Інша весна". Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео (98946)
2
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (58820)
3
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым (50095)
4
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии" (45654)
5
"Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России (42245)
6
"Я чувствовал испуг, какую-то заботу". Данилко рассказал, что по телефону предложила ему Вайкуле после нападения РФ на Украину (21886)
7
Орбакайте показала редкие снимки уехавшей из России Пугачевой (21539)
8
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (21283)
 
 
 
 