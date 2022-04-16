Делегация парламента Грузии прибыла в Украину. Стефанчук попросил Папуашвили рассмотреть возможность введения санкций против РФ

Введение санкций против РФ очень важно для Украины, отметил во время встречи с Папуашвили Стефанчук Фото: rada.gov.ua

"Прибыл в Киев вместе с грузинскими парламентариями, чтобы передать послание от Грузии: мы чувствуем вашу боль. Грузия поддерживает Украину, грузины – с украинцами", – написал Папуашвили.

Arrived in #Kyiv together with fellow Georgian MPs to convey a message of Georgia: we feel your sorrow, #Georgia supports #Ukraine, Georgians stand with Ukrainians * — Shalva Papuashvili * (@shpapuashvili) April 16, 2022

Визит Папуашвили, а также членов делегации парламента Грузии в Украину в 52-й день полномасштабного вторжения РФ является большим проявлением солидарности с украинским народом, отметил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет пресс-служба аппарата Рады.

По словам главы украинского парламента, представители грузинской делегации смогут воочию убедиться в военных преступлениях, совершенных российскими оккупационными войсками.

"Задачей Украины является не только победа, в которой мы все уверены. Для нас наиболее важно то, чтобы тот, кто совершил эту ужасную агрессию в XXI веке, понес юридическое наказание и чтобы границы территории Украины были восстановлены. Я хочу заверить, что ни парламент Украины, ни украинский народ не видят эту победу полноценной без поддержки грузинского народа", – подчеркнул Стефанчук.

По его мнению, шанс евроинтеграционной перспективы Украины, Грузии и Молдовы стал возможным, в частности, благодаря героическому сопротивлению украинского народа в войне против РФ.

Стефанчук попросил Папуашвили рассмотреть возможность введения Грузией санкций против РФ.

"Это очень важно, прежде всего для Украины", – подчеркнул глава Рады.

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