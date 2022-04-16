ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Делегация парламента Грузии прибыла в Украину. Стефанчук попросил Папуашвили рассмотреть возможность введения санкций против РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Введение санкций против РФ очень важно для Украины, отметил во время встречи с Папуашвили Стефанчук
Введение санкций против РФ очень важно для Украины, отметил во время встречи с Папуашвили Стефанчук
Фото: rada.gov.ua

Делегация парламента Грузии 16 апреля прибыла в Киев. Об этом в Twitter сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Прибыл в Киев вместе с грузинскими парламентариями, чтобы передать послание от Грузии: мы чувствуем вашу боль. Грузия поддерживает Украину, грузины – с украинцами", – написал Папуашвили.

Визит Папуашвили, а также членов делегации парламента Грузии в Украину в 52-й день полномасштабного вторжения РФ является большим проявлением солидарности с украинским народом, отметил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет пресс-служба аппарата Рады.

По словам главы украинского парламента, представители грузинской делегации смогут воочию убедиться в военных преступлениях, совершенных российскими оккупационными войсками.

"Задачей Украины является не только победа, в которой мы все уверены. Для нас наиболее важно то, чтобы тот, кто совершил эту ужасную агрессию в XXI веке, понес юридическое наказание и чтобы границы территории Украины были восстановлены. Я хочу заверить, что ни парламент Украины, ни украинский народ не видят эту победу полноценной без поддержки грузинского народа", – подчеркнул Стефанчук.

По его мнению, шанс евроинтеграционной перспективы Украины, Грузии и Молдовы стал возможным, в частности, благодаря героическому сопротивлению украинского народа в войне против РФ.

Стефанчук попросил Папуашвили рассмотреть возможность введения Грузией санкций против РФ.

"Это очень важно, прежде всего для Украины", – подчеркнул глава Рады.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада, введенным против России из-за ее вторжения в Украину за день до этого. Он также исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве украинского посла Грузии из-за позиции властей страны в отношении вторжения РФ в Украину.

6 марта стало известно, что Россельхознадзор инициирует отмену санкций с 15 производителей молочной продукции Грузии. Накануне правительство Грузии вело переговоры с Россией о снятии санкций, хотя заверяло Украину, что не собирается развивать торговые связи с РФ.

Категорически неприемлемой назвало Министерство иностранных дел Украины активизацию торговых отношений Грузии с Россией в обращении 6 марта.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла 31 марта, что Грузия присоединилась к ограничительным мерам против России из-за войны в Украине. Она также добавила, что Грузия принимает участие во всех международных резолюциях в поддержку Украины. Зурабишвили подчеркнула, что грузины солидарны с Украиной, поскольку хорошо знают, что такое российская агрессия.

10 апреля Стефанчук заявлял, что Папуашвили отказался приехать в Украину и увидеть преступления российских оккупантов в Киевской области. "Неуместно. Именно так охарактеризовал мое приглашение посетить Бучу и Ирпень спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он считает невозможным ехать в Украину до тех пор, пока "отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку", которую нам оказывает Грузия", – заявлял глава Верховной Рады.

13 апреля Стефанчук сообщил, что Папуашвили согласился приехать в Украину.

Теги: Верховная Рада, Россия, Киев, Украина, Грузия, санкции, переговоры, агрессия, вторжение, евроинтеграция, преступление, парламент, российская агрессия, война России против Украины, визит, Руслан Стефанчук, спикер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Никитюк – украинским военным: Ребята, возвращайтесь целыми, мне еще замуж надо
  Никитюк – украинским военным: Ребята, возвращайтесь целыми, мне еще замуж надо G
Дмитрий ГОРДОН
  "Война показала, кто нам брат". "Пиккардийская терция" спела "Гей, соколи" в новой интерпретации в знак благодарности полякам. Видео
  "Война показала, кто нам брат". "Пиккардийская терция" спела "Гей, соколи" в новой интерпретации в знак благодарности полякам. Видео
Организаторы отменили выступление "путинского клоуна" Сабурова в Чикаго под давлением украинской диаспоры
Организаторы отменили выступление "путинского клоуна" Сабурова в Чикаго под давлением украинской диаспоры
  Никитюк: Ведущей и блогером я была до войны. Сейчас я риэлтор, завскладом, водитель. Я одну профессию сменила на новых 16
  Никитюк: Ведущей и блогером я была до войны. Сейчас я риэлтор, завскладом, водитель. Я одну профессию сменила на новых 16 G
Дмитрий ГОРДОН
Киркоров поддержал "свою подругу" Марченко и призвал освободить Медведчука "из подвалов СБУ"
Киркоров поддержал "свою подругу" Марченко и призвал освободить Медведчука "из подвалов СБУ"
Принцу Гарри в Гааге волонтеры фонда "Повернись живим" подарили календарь об украинской армии. Фото
Принцу Гарри в Гааге волонтеры фонда "Повернись живим" подарили календарь об украинской армии. Фото
  "Я знал, что он хороший человек, не хитрый". Павлик назвал Зеленского крутым президентом
  "Я знал, что он хороший человек, не хитрый". Павлик назвал Зеленского крутым президентом
  Данилко: Мне сейчас очень мало кто звонит. Не пойму даже почему
  Данилко: Мне сейчас очень мало кто звонит. Не пойму даже почему
  "Вокруг дома уцелели". Харчишин заявил, что его дом под Гостомелем был уничтожен с помощью корректировщика
  "Вокруг дома уцелели". Харчишин заявил, что его дом под Гостомелем был уничтожен с помощью корректировщика
  "Нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей". Ришар записал обращение к Путину
  "Нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей". Ришар записал обращение к Путину
  Павлик: Когда в мирное время Глызин приезжал в Украину, первое, что он говорил: "Хай живе Степан Бандера та його жінка Параска"
  Павлик: Когда в мирное время Глызин приезжал в Украину, первое, что он говорил: "Хай живе Степан Бандера та його жінка Параска"
"І все буде добре". Группа "Океан Ельзи" на Пасху выступит с благотворительным концертом в Киеве в поддержку украинских детей
"І все буде добре". Группа "Океан Ельзи" на Пасху выступит с благотворительным концертом в Киеве в поддержку украинских детей
Сценарист "Карточного домика" снимает в Буче фильм о зверствах российских оккупантов и геноциде украинского народа
Сценарист "Карточного домика" снимает в Буче фильм о зверствах российских оккупантов и геноциде украинского народа
"Они смогут очистить наше общество". Бенюк заявил, что руководить Украиной должны люди, которые прошли войну
"Они смогут очистить наше общество". Бенюк заявил, что руководить Украиной должны люди, которые прошли войну
"Хорошо, что вовремя скачала Photoshop". Каминская показала, как выглядит в эмиграции
"Хорошо, что вовремя скачала Photoshop". Каминская показала, как выглядит в эмиграции
  Monatik посвятил песню волонтерам и ВСУ. Деньги от монетизации клипа артист передаст украинской армии. Видео
  Monatik посвятил песню волонтерам и ВСУ. Деньги от монетизации клипа артист передаст украинской армии. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невестка Марченко пригрозила "тройным бумерангом" после задержания Медведчука (311750)
2
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?" В сети обсуждают изменения во внешности Марченко (180255)
3
Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают (80697)
4
"В этой песне – весь "русский мир". Гребенщиков спел про "падаль на небесах". Видео (66027)
5
Melovin обратился к жене задержанного СБУ кума Путина Медведчука: Пришло время рассказать, что вы обо мне говорили за кулисами (58861)
6
"Топалов – хамло и наркоман". Эсхакзай рассказала, какой российский канал финансирует замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко (52257)
7
В сети показали, как выглядела бы Марченко, обращаясь к президентам Монголии, Вьетнама, Зимбабве, Перу (39654)
8
"Такая комбинация операций используется при побеге и смене паспорта". Эксперт прокомментировал перемены во внешности жены Медведчука (37543)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS