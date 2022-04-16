Делегация парламента Грузии прибыла в Украину. Стефанчук попросил Папуашвили рассмотреть возможность введения санкций против РФ

"Прибыл в Киев вместе с грузинскими парламентариями, чтобы передать послание от Грузии: мы чувствуем вашу боль. Грузия поддерживает Украину, грузины – с украинцами", – написал Папуашвили.
Arrived in #Kyiv together with fellow Georgian MPs to convey a message of Georgia: we feel your sorrow, #Georgia supports #Ukraine, Georgians stand with Ukrainians *— Shalva Papuashvili * (@shpapuashvili) April 16, 2022
Визит Папуашвили, а также членов делегации парламента Грузии в Украину в 52-й день полномасштабного вторжения РФ является большим проявлением солидарности с украинским народом, отметил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет пресс-служба аппарата Рады.
По словам главы украинского парламента, представители грузинской делегации смогут воочию убедиться в военных преступлениях, совершенных российскими оккупационными войсками.
"Задачей Украины является не только победа, в которой мы все уверены. Для нас наиболее важно то, чтобы тот, кто совершил эту ужасную агрессию в XXI веке, понес юридическое наказание и чтобы границы территории Украины были восстановлены. Я хочу заверить, что ни парламент Украины, ни украинский народ не видят эту победу полноценной без поддержки грузинского народа", – подчеркнул Стефанчук.
По его мнению, шанс евроинтеграционной перспективы Украины, Грузии и Молдовы стал возможным, в частности, благодаря героическому сопротивлению украинского народа в войне против РФ.
Стефанчук попросил Папуашвили рассмотреть возможность введения Грузией санкций против РФ.
"Это очень важно, прежде всего для Украины", – подчеркнул глава Рады.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада, введенным против России из-за ее вторжения в Украину за день до этого. Он также исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу.
1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве украинского посла Грузии из-за позиции властей страны в отношении вторжения РФ в Украину.
6 марта стало известно, что Россельхознадзор инициирует отмену санкций с 15 производителей молочной продукции Грузии. Накануне правительство Грузии вело переговоры с Россией о снятии санкций, хотя заверяло Украину, что не собирается развивать торговые связи с РФ.
Категорически неприемлемой назвало Министерство иностранных дел Украины активизацию торговых отношений Грузии с Россией в обращении 6 марта.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла 31 марта, что Грузия присоединилась к ограничительным мерам против России из-за войны в Украине. Она также добавила, что Грузия принимает участие во всех международных резолюциях в поддержку Украины. Зурабишвили подчеркнула, что грузины солидарны с Украиной, поскольку хорошо знают, что такое российская агрессия.
10 апреля Стефанчук заявлял, что Папуашвили отказался приехать в Украину и увидеть преступления российских оккупантов в Киевской области. "Неуместно. Именно так охарактеризовал мое приглашение посетить Бучу и Ирпень спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он считает невозможным ехать в Украину до тех пор, пока "отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку", которую нам оказывает Грузия", – заявлял глава Верховной Рады.
13 апреля Стефанчук сообщил, что Папуашвили согласился приехать в Украину.