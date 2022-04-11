Стефанчук: На мое приглашение приехать в Бучу и Ирпень спикер парламента Грузии заявил, что это "неуместно"

"Неуместно. Именно так охарактеризовал мое приглашение посетить Бучу и Ирпень спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он считает невозможным ехать в Украину до тех пор, пока "отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку", которую нам оказывает Грузия", – написал он.

Спикер Рады отметил, что грузинский политик привел в качестве примера такой поддержки "голосование Грузии в пользу Украины на международных площадках типа ООН".

"Коллега, Украина ценит любую помощь, получаемую от других стран в это нелегкое время. Мы ежедневно просим об усилении санкций, предоставлении военной, политической и финансовой поддержки. Есть страны, которые помогают нам по всем направлениям. Есть страны, которые помогают только в единичных вопросах", – объяснил Стефанчук.

По его словам, Украина ценит "искреннюю поддержку братского грузинского народа".

"Мы знаем, грузины всегда искренние, смелые и отважные воины, многие из которых сегодня бок о бок стоят с нашими защитниками, защищая Украину от российского нашествия. Точно так же, как многие украинцы в 2008 году стояли рядом с грузинами против той же РФ, которая посягнула на вашу независимость, проглотила кусок вашей территории, убивала ваших людей", – заявил Стефанчук.

Он подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы "меряться размерами поддержки".

"Поддержка всегда должна быть искренней. А каждый, кто оказывает такую поддержку, действует так, как позволяют ему обстоятельства, совесть и чувство долга. В конце концов оценку нам, политикам, всегда дадут наши народы и история. Единственное, что рождает у меня чувство неописуемого смущения, так это вопрос: уместно ли называть "неуместным" приглашение приехать в дружественную страну и посмотреть ее беду, разделить ее горе, выразить слова поддержки? Мне кажется, что друг должен сделать это без приглашения", – считает Стефанчук.

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