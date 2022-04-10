В МИД Украины осудили проведение Россией выборов на оккупированных ею территориях Грузии

"Мы осуждаем Россию за организацию незаконных выборов на оккупированных территориях Грузии. Они не будут иметь юридических последствий. Мы считаем, что жесткие санкции в отношении России и их неукоснительное выполнение будут способствовать восстановлению территориальной целостности как Грузии, так и Украины", – написал он.

We condemn Russia for organizing unlawful elections in the occupied parts of Georgia. They will have no legal implications. We believe severe sanctions on Russia and their strict implementation will advance the restoration of the territorial integrity of both Georgia and Ukraine. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) April 10, 2022

10 апреля российские оккупационные власти Южной Осетии (Грузия) проводили так называемые выборы президента непризнанной республики.