Помощь украинцам во время войны. Одна из самых больших криптовалютных бирж в Европе подписала с МИД Украины меморандум о сотрудничестве

"WhiteBIT подписал меморандум с МИД Украины о сотрудничестве. Что это значит? Что мы продолжаем объединять усилия с государством для помощи украинцам во время войны", – сказано в посте.
СЕО WhiteBIT Владимир Носов в Instagram рассказал, что у компании есть свои представительства на территории иностранных государств.
"У нас есть возможности, ресурсы и желание помочь украинцам, вынужденно выехавшим за границу. У нас есть технический, информационный и IT потенциал, который, я уверен, пригодится для МИД и Украины и поможет приблизить мир в Украине", – заявил он.
По словам Носова, WhiteBIT, согласно меморандуму, будет заниматься такими вопросами:
"Продолжаем работать, развиваться, налаживать сотрудничество с государством и помогать Украине. Масштабируя бизнес в других странах, мы будем масштабировать и социальные проекты", – отметил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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WhiteBIT – одна из самых больших криптовалютных бирж Европы, пишет УНИАН.