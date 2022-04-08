Помощь украинцам во время войны. Одна из самых больших криптовалютных бирж в Европе подписала с МИД Украины меморандум о сотрудничестве

"WhiteBIT подписал меморандум с МИД Украины о сотрудничестве. Что это значит? Что мы продолжаем объединять усилия с государством для помощи украинцам во время войны", – сказано в посте.

СЕО WhiteBIT Владимир Носов в Instagram рассказал, что у компании есть свои представительства на территории иностранных государств.

"У нас есть возможности, ресурсы и желание помочь украинцам, вынужденно выехавшим за границу. У нас есть технический, информационный и IT потенциал, который, я уверен, пригодится для МИД и Украины и поможет приблизить мир в Украине", – заявил он.

По словам Носова, WhiteBIT, согласно меморандуму, будет заниматься такими вопросами:

направлять свои технологические и организационные возможности для помощи консульской службе Украины в странах, где WhiteBIT имеет свои представительства.

поддерживать Антикризисный центр МИД и круглосуточный колл-центр для предоставления консультаций гражданам Украины

обеспечивать поддержку технического оснащения мобильных групп МИД.

способствовать превращению зарубежных дипломатических учреждений в безбарьерные пространства, воплощение принципа цифровой безбарьерности.

"Продолжаем работать, развиваться, налаживать сотрудничество с государством и помогать Украине. Масштабируя бизнес в других странах, мы будем масштабировать и социальные проекты", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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