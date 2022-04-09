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ЕС передаст Грузии и Молдове опросники о членстве в ЕС – еврокомиссар Варгейи

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Варгейи: В понедельник я передам опросник Грузии и Молдове
Варгейи: В понедельник я передам опросник Грузии и Молдове
Фото: EPA

На следующей неделе Грузия и Молдова получат опросники для рассмотрения их заявок на членство в Евросоюзе. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи в Twitter 9 апреля.

"Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вчера передала опросник Украине, а в понедельник [11 апреля] я передам опросник Грузии и Молдове. Ответы помогут Еврокомиссии подготовить выводы по заявкам трех стран на вступление в ЕС, по запросу Европейского совета", – заявил он.

Молдова и Грузия подали заявку на вступление в ЕС 3 марта.

Контекст:

28 февраля, после полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной. В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС начала работать Еврокомиссия, сообщил 21 марта Варгейи.

8 апреля фон дер Ляйен вручила президенту Владимиру Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. Он необходим для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. Еврокомиссия рассматривает этот опросник и дает заключение.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ожидает, что в июне Украина получит статус кандидата в члены Евросоюза.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 30–31 марта, вступление Украины в ЕС поддерживает 91% украинцев.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Грузия, Молдова, евроинтеграция, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Оливер Варгейи
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