ЕС передаст Грузии и Молдове опросники о членстве в ЕС – еврокомиссар Варгейи

28 февраля, после полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной. В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС начала работать Еврокомиссия, сообщил 21 марта Варгейи.

8 апреля фон дер Ляйен вручила президенту Владимиру Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. Он необходим для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. Еврокомиссия рассматривает этот опросник и дает заключение.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ожидает, что в июне Украина получит статус кандидата в члены Евросоюза.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 30–31 марта, вступление Украины в ЕС поддерживает 91% украинцев.