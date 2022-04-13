Спикер грузинского парламента согласился приехать в Украину – Стефанчук

Председатели украинского и грузинского парламентов пообщались по видеосвязи.

Как сообщила пресс-служба, по результатам переговоров спикер грузинского парламента подтвердил свою готовность посетить Украину вместе с парламентской делегацией. Ожидается, что в состав этой делегации войдут депутаты как от правящей партии Грузии, так и от оппозиции.

"Очень рад, что небольшие недоразумения между нашими странами исчерпаны благодаря мудрости и патриотизму спикера парламента Грузии. Буду очень рад видеть парламентскую делегацию Грузии в Украине и посетить те места, которые для украинского народа чрезвычайно важны", – заявил Стефанчук.

Папуашвили выразил надежду, что этот визит позволит парламентариям Грузии своими глазами увидеть то, что происходит в Украине, и подтвердит дружеские отношения между Грузией и Украиной. По его словам, поддержка Украины и украинского народа является для него "моральной и исторической обязанностью". Также он заявил, что Грузия приняла около 20 тыс. украинских беженцев.

Стефанчук поблагодарил правительство Грузии за прием украинцев. Он также заявил, что Украина и украинский народ всегда будут помнить грузинских добровольцев, которые погибли, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Я искренне убежден, что во время встречи в Киеве мы найдем все точки соприкосновения, чтобы продолжать выстраивать наше светлое общее будущее. А общего у нас гораздо больше, чем того, что нас отличает. По возможности хочу попросить в дальнейшем приложить все усилия, чтобы это была наша общая победа. Нам нужна ваша помощь в части санкционного давления на РФ и последующего восстановления Украины после нашей победы", – заявил глава Верховной Рады.

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