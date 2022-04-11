Еврокомиссия передала Грузии и Молдове опросники по членству в ЕС

Грузия и Молдова подали заявки на членство в ЕС вслед за Украиной Фото: EPA

Он передал опросник министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили в Люксембурге.

"Это первый шаг на вашем европейском пути. Мы готовы работать с вами очень быстро, чтобы предоставить заключение Европейскому совету в соответствии с запросом", – заявил еврокомиссар.

I handed over the questionnaire on #EU * application to Foreign Minister of #Georgia * @iliadarch in Luxembourg today: ‘This is the first step on your European path. We are ready to work with you very fast to deliver the opinion to the European Council as requested.´ pic.twitter.com/qfANjr4H7V — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) April 11, 2022

Также он передал опросник министру иностранных дел Молдовы Николае Попеску.

"Первый шаг. Мы готовы работать очень быстро, поэтому чем быстрее вы его заполните, тем быстрее мы сможем предоставить заключение Европейскому совету", – заявил Варгейи.

I handed over the questionnaire on #EU * application to Foreign Minister of #Moldova * @nicupopescu in Luxembourg today: ‘A first step. We are ready to go very fast, so the faster you fill it out, the faster we will be able to provide the opinion to the European Council.’ pic.twitter.com/2pVkxGf0By — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) April 11, 2022



