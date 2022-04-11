Еврокомиссия передала Грузии и Молдове опросники по членству в ЕС

Он передал опросник министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили в Люксембурге.
"Это первый шаг на вашем европейском пути. Мы готовы работать с вами очень быстро, чтобы предоставить заключение Европейскому совету в соответствии с запросом", – заявил еврокомиссар.
I handed over the questionnaire on #EU * application to Foreign Minister of #Georgia * @iliadarch in Luxembourg today: ‘This is the first step on your European path. We are ready to work with you very fast to deliver the opinion to the European Council as requested.´ pic.twitter.com/qfANjr4H7V— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) April 11, 2022
Также он передал опросник министру иностранных дел Молдовы Николае Попеску.
"Первый шаг. Мы готовы работать очень быстро, поэтому чем быстрее вы его заполните, тем быстрее мы сможем предоставить заключение Европейскому совету", – заявил Варгейи.
I handed over the questionnaire on #EU * application to Foreign Minister of #Moldova * @nicupopescu in Luxembourg today: ‘A first step. We are ready to go very fast, so the faster you fill it out, the faster we will be able to provide the opinion to the European Council.’ pic.twitter.com/2pVkxGf0By— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) April 11, 2022
Молдова и Грузия подали заявки на вступление в ЕС 3 марта, вслед за Украиной.
28 февраля, после полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной. В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.
Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС начала работать Еврокомиссия, сообщил 21 марта Варгейи.
8 апреля фон дер Ляйен вручила президенту Владимиру Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. Он необходим для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. Еврокомиссия рассматривает этот опросник и дает заключение.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ожидает, что в июне Украина получит статус кандидата в члены Евросоюза.