Украина передала Европейской комиссии ответы на первую часть опросника по поводу членства в Евросоюзе

Как пояснила пресс-служба вице-премьера, опросник состоит из двух частей. Одна из них содержит политические и экономические критерии, вторая включает оценку соответствия украинского законодательства актам права Евросоюза.

"Во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского в течение недели мы подготовили ответы и сегодня направили Еврокомиссии заполненную первую часть опросника. Вторая часть будет готова как можно скорее. Мы проанализировали все последние опросники, которые Европейская комиссия предоставляла другим государствам. Это помогло нам в максимально сжатые сроки подготовить ответы", – сказала Стефанишина.

Согласно процедуре, после получения ответов от украинской стороны Еврокомиссия представит Европейскому совету свое мнение относительно того, насколько Украина соответствует копенгагенским критериям и стоит ли ей предоставлять статус кандидата.

После этого на заседании Европейского совета лидеры ЕС, основываясь на мнении Еврокомиссии, должны принять окончательное решение, предоставить ли Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас показал в Twitter фотографии передачи ему опросника президентом Украины Владимиром Зеленским.

Another step on Ukraine's EU path. Honoured to receive from @ZelenskyyUa the answers to @EU_Commission questionnaire, handed over by @vonderleyen only 10 days ago. Extraordinary times take extraordinary steps and extraordinary speed. @Denys_Shmyhal @StefanishynaO @AndriyYermak pic.twitter.com/UaNPOrhPST — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) April 18, 2022

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщал, что заседание Европейского совета, на котором будет приниматься это решение, состоится в июне. "Далее должны начаться переговоры о вступлении. И когда мы такие переговоры проведем, можно уже говорить о полноценном членстве Украины в ЕС", – объяснил Жовква.

Стефанишина ожидает, что в июне Украина получит статус кандидата в члены Евросоюза.