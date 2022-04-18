Украина передала Европейской комиссии ответы на первую часть опросника по поводу членства в Евросоюзе

Как пояснила пресс-служба вице-премьера, опросник состоит из двух частей. Одна из них содержит политические и экономические критерии, вторая включает оценку соответствия украинского законодательства актам права Евросоюза.
"Во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского в течение недели мы подготовили ответы и сегодня направили Еврокомиссии заполненную первую часть опросника. Вторая часть будет готова как можно скорее. Мы проанализировали все последние опросники, которые Европейская комиссия предоставляла другим государствам. Это помогло нам в максимально сжатые сроки подготовить ответы", – сказала Стефанишина.
Согласно процедуре, после получения ответов от украинской стороны Еврокомиссия представит Европейскому совету свое мнение относительно того, насколько Украина соответствует копенгагенским критериям и стоит ли ей предоставлять статус кандидата.
После этого на заседании Европейского совета лидеры ЕС, основываясь на мнении Еврокомиссии, должны принять окончательное решение, предоставить ли Украине статус кандидата на членство в ЕС.
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас показал в Twitter фотографии передачи ему опросника президентом Украины Владимиром Зеленским.
Another step on Ukraine's EU path. Honoured to receive from @ZelenskyyUa the answers to @EU_Commission questionnaire, handed over by @vonderleyen only 10 days ago. Extraordinary times take extraordinary steps and extraordinary speed. @Denys_Shmyhal @StefanishynaO @AndriyYermak pic.twitter.com/UaNPOrhPST— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) April 18, 2022
Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщал, что заседание Европейского совета, на котором будет приниматься это решение, состоится в июне. "Далее должны начаться переговоры о вступлении. И когда мы такие переговоры проведем, можно уже говорить о полноценном членстве Украины в ЕС", – объяснил Жовква.
Стефанишина ожидает, что в июне Украина получит статус кандидата в члены Евросоюза.
28 февраля, после масштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной. В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.
Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС начала работать Еврокомиссия, сообщил 21 марта еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.
8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. Он необходим для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. Еврокомиссия рассматривает этот опросник и дает заключение.