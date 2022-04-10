В ОП считают, что следующие решения по процедуре вступления Украины в Евросоюз могут быть приняты на саммите ЕС в июне

По словам Жовквы, он противник прогнозирования конкретных дат вступления Украины в ЕС.

Он отметил, что после заполнения опросника, переданного Украине Европейской комиссией, дальнейшие шаги будут за ЕС.

"Ориентиры – следующий очередной саммит ЕС, то есть заседание Европейского совета, где будут приняты решения по следующим этапам. Это 25–26 июня, если я не ошибаюсь. Мы на этот саммит точно должны выйти с соответствующим решением Европейского совета, а дальше – начало переговоров о вступлении, и там мы тоже будем пытаться делать их быстрее", – сказал он.

Жовква добавил, что Украина не сможет избежать ни одного этапа процедуры вступления.

"Я не хочу говорить конкретный месяц, день и год. Но точно это будет в течение ближайших лет", – заявил он.