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ПОЛИТИКА

В ОП считают, что следующие решения по процедуре вступления Украины в Евросоюз могут быть приняты на саммите ЕС в июне

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Большинство украинцев, согласно результатам мартовского опроса, поддерживает вступление Украины в ЕС
Большинство украинцев, согласно результатам мартовского опроса, поддерживает вступление Украины в ЕС
Фото: EPA

На саммите Евросоюза 25–26 июня могут быть приняты решения по следующим этапам на пути Украины к членству в ЕС. Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью "Европейской правде", которое было опубликовано 10 апреля.

По словам Жовквы, он противник прогнозирования конкретных дат вступления Украины в ЕС.

Он отметил, что после заполнения опросника, переданного Украине Европейской комиссией, дальнейшие шаги будут за ЕС.

"Ориентиры – следующий очередной саммит ЕС, то есть заседание Европейского совета, где будут приняты решения по следующим этапам. Это 25–26 июня, если я не ошибаюсь. Мы на этот саммит точно должны выйти с соответствующим решением Европейского совета, а дальше – начало переговоров о вступлении, и там мы тоже будем пытаться делать их быстрее", – сказал он.

Жовква добавил, что Украина не сможет избежать ни одного этапа процедуры вступления.

"Я не хочу говорить конкретный месяц, день и год. Но точно это будет в течение ближайших лет", – заявил он.

Контекст:

28 февраля, после полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной. В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС начала работать Еврокомиссия, сообщил 21 марта Варгейи.

8 апреля фон дер Ляйен вручила президенту Владимиру Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. Он необходим для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. Еврокомиссия рассматривает этот опросник и дает заключение.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ожидает, что в июне Украина получит статус кандидата в члены Евросоюза.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 30–31 марта, вступление Украины в ЕС поддерживает 91% украинцев.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Еврокомиссия, евроинтеграция, Евросоюз, Офис президента Украины, Игорь Жовква
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