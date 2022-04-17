Украина заполнила опросник о вступлении в Евросоюз – Офис президента

"Могу констатировать, что документ с украинской стороны заполнен. [...] Ожидаем, что рекомендация [о вступлении в Евросоюз] будет положительной, а дальше мяч будет на стороне государств – членов ЕС", – сказал он.
Замглавы ОП отметил, что в июне состоится заседание Европейского совета, где Украина может получить статус страны – кандидата на членство в ЕС.
"Далее должны начаться переговоры о вступлении. И когда мы такие переговоры проведем, можно уже говорить о полноценном членстве Украины в ЕС", – объяснил Жовква.
Он считает, что Украина "не может позволить себе 10–20 лет переговоров" о вступлении в Евросоюз.
28 февраля, после масштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной. В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.
Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС начала работать Еврокомиссия, сообщил 21 марта еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.
8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. Он необходим для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. Еврокомиссия рассматривает этот опросник и дает заключение.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ожидает, что в июне Украина получит статус кандидата в члены Евросоюза.