Украина заполнила опросник о вступлении в Евросоюз – Офис президента

"Могу констатировать, что документ с украинской стороны заполнен. [...] Ожидаем, что рекомендация [о вступлении в Евросоюз] будет положительной, а дальше мяч будет на стороне государств – членов ЕС", – сказал он.

Замглавы ОП отметил, что в июне состоится заседание Европейского совета, где Украина может получить статус страны – кандидата на членство в ЕС.

"Далее должны начаться переговоры о вступлении. И когда мы такие переговоры проведем, можно уже говорить о полноценном членстве Украины в ЕС", – объяснил Жовква.

Он считает, что Украина "не может позволить себе 10–20 лет переговоров" о вступлении в Евросоюз.