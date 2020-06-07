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В Албании изменили избирательное законодательство. Это было ключевым условием начала переговоров о членстве в ЕС

Фракции албанского парламента пришли к консенсусу относительно избирательной реформы, решающему голосованию предшествовали переговоры с участием дипломатов США, ЕС и Великобритании. В Евросоюзе заявили, что принятие закона продвинуло Албанию в направлении ее европейского будущего.

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В Албании выполнили основное требование ЕС для начала переговоров о вступлении
В Албании выполнили основное требование ЕС для начала переговоров о вступлении
Фото: depositphotos.com

5 июня парламент Албании принял изменения к избирательному законодательству, эта реформа называлась ключевым фактором начала переговоров о вступлении страны в Европейский союз, сообщает Associated Press.

Новый закон предусматривает внедрение электронной идентификации избирателей, деполитизацию избирательной администрации и выполнение ряда других рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которое вело мониторинг выборов в Албании. В бюро неоднократно указывали на манипуляции с подсчетом голосов и подкупом избирателей.

Фракции парламента не смогли прийти к согласию относительно реформы до истечения крайнего срока, установленного ЕС, – 31 мая. На этой неделе в резиденции посла США в Тиране Юрия Кима прошли консультации лидеров политсил с американскими, британскими и европейскими дипломатами, после чего консенсус был найден, пишет агентство.

В совместном заявлении главы европейского внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля и комиссара по расширению ЕС Оливера Вархеи, которое размещено на сайте Европейской службы внешних связей, что голосование в парламенте "продвинуло Албанию на один шаг ближе к ее будущему в Евросоюзе и предвещает прогресс в дальнейших реформах, необходимых на этом пути".

В апреле 2018 года Европейская комиссия рекомендовала Совету Европейского союза начать переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией.

На саммите в октябре 2019 года лидеры стран ЕС не смогли согласовать начало переговоров о вступлении этих западнобалканских государств. СМИ писали, что главными противниками приема Албании в Евросоюз были Франция, Нидерланды и Дания.

В марте 2020 года Евросоюз подчеркивал большой прогресс Албании по выполнению маяков для начала переговорного процесса.

Сейчас в ЕС входит 27 стран.

Теги: выборы, переговоры, посольство США, Албания, парламент, голосование, дипломаты, Евросоюз, реформа, Жозеп Боррель
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