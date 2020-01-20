Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

В 2020 году Украина планирует открыть посольство в Албании

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассчитывает, что 2020 год станет "годом расцвета отношений между Украиной и Албанией".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пристайко об открытии посольства Украины в Тиране: Мы надеемся, что этот шаг поможет нашим странам быть ближе друг к другу
Пристайко об открытии посольства Украины в Тиране: Мы надеемся, что этот шаг поможет нашим странам быть ближе друг к другу
Фото: EPA

В 2020 году Украина откроет посольство в Албании. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 20 января в Киеве на совместном брифинге с главой ОБСЕ, премьер-министром Албании и министром по иностранным делам и делам Европы Эди Рамой, передает корреспонлент издания "ГОРДОН".

"Мы верим, что это будет не только успешный год взаимодействия в рамках ОБСЕ, он также станет годом расцвета отношений между Украиной и Албанией. Мы в этом году, например, собираемся открыть наше посольство в Тиране. Мы долгое время над этим работали. Мы надеемся, что этот шаг поможет нашим странам быть ближе друг к другу", – сказал Пристайко.

Сейчас дипломатические функции в Албании выполняет посольство Украины в Греции.

Теги: МИД Украины, Албания, дипломатические отношения, посольство Украины, Вадим Пристайко, Тирана, Эди Рама
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Экс-вокалистка "Ленинграда" россиянка Старшова стала участницей шоу "Голос країни". Видео
  Экс-вокалистка "Ленинграда" россиянка Старшова стала участницей шоу "Голос країни". Видео
Названы победители премии Гильдии киноактеров США
Названы победители премии Гильдии киноактеров США
Где и когда смотреть трансляцию "Оскара 2020"
Где и когда смотреть трансляцию "Оскара 2020"
Питта и Энистон сфотографировали вместе
Питта и Энистон сфотографировали вместе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS