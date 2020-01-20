В 2020 году Украина планирует открыть посольство в Албании

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассчитывает, что 2020 год станет "годом расцвета отношений между Украиной и Албанией".

Пристайко об открытии посольства Украины в Тиране: Мы надеемся, что этот шаг поможет нашим странам быть ближе друг к другу Фото: EPA

В 2020 году Украина откроет посольство в Албании. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 20 января в Киеве на совместном брифинге с главой ОБСЕ, премьер-министром Албании и министром по иностранным делам и делам Европы Эди Рамой, передает корреспонлент издания "ГОРДОН".

"Мы верим, что это будет не только успешный год взаимодействия в рамках ОБСЕ, он также станет годом расцвета отношений между Украиной и Албанией. Мы в этом году, например, собираемся открыть наше посольство в Тиране. Мы долгое время над этим работали. Мы надеемся, что этот шаг поможет нашим странам быть ближе друг к другу", – сказал Пристайко.

Сейчас дипломатические функции в Албании выполняет посольство Украины в Греции.