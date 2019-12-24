Тейлора заменит дипломат Квин

Новым временным поверенным по делам США в Украине станет замглавы миссии США в Украине Кристина Квин. Об этом нынешний временный поверенный Уильям Тейлор сказал 23 декабря во время общения в посольстве США в Киеве, видео было опубликовано в Facebook посольства.
"Когда я прибыл сюда шесть месяцев назад, я знал, что буду здесь находиться временно. И это время приближается. Заместитель главы миссии Кристина Квин хорошо знакома со всеми делами", – сказал Тейлор.
Он сообщил, что Квин будет временным поверенным несколько месяцев, пока США не назначат нового посла в Киеве.
Тейлор также рассказал, что на должность посла рассматривают кандидатуру "очень квалифицированного и преданного Украине" человека, но не назвал его имени.
Временный поверенный по делаи США Тейлор прибыл в Украину 18 июня после отставки посла Мари Йованович. По требованию законодательства США срок пребывания исполняющих обязанности на политических должностях не должен превышать 200 дней.
Канал NBC сообщал, что Тейлон 1 января передаст свою должность Квин и покинет Украину 2 января.