Тейлора заменит дипломат Квин

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что его преемница, дипломат Кристина Квин будет работать на этой должности несколько месяцев, пока не утвердят кандидатуру нового посла.

Тейлор рассказал, что Квин будет временной поверенной несколько месяцев Фото: usembassy.gov

Новым временным поверенным по делам США в Украине станет замглавы миссии США в Украине Кристина Квин. Об этом нынешний временный поверенный Уильям Тейлор сказал 23 декабря во время общения в посольстве США в Киеве, видео было опубликовано в Facebook посольства.

"Когда я прибыл сюда шесть месяцев назад, я знал, что буду здесь находиться временно. И это время приближается. Заместитель главы миссии Кристина Квин хорошо знакома со всеми делами", – сказал Тейлор.

Он сообщил, что Квин будет временным поверенным несколько месяцев, пока США не назначат нового посла в Киеве.

Тейлор также рассказал, что на должность посла рассматривают кандидатуру "очень квалифицированного и преданного Украине" человека, но не назвал его имени.

Временный поверенный по делаи США Тейлор прибыл в Украину 18 июня после отставки посла Мари Йованович. По требованию законодательства США срок пребывания исполняющих обязанности на политических должностях не должен превышать 200 дней.

Канал NBC сообщал, что Тейлон 1 января передаст свою должность Квин и покинет Украину 2 января.