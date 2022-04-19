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19 апреля, 2022
 
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Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Елена и Владимир Зеленские зарегистрировали брак в 2003 году
Елена и Владимир Зеленские зарегистрировали брак в 2003 году
Фото: ЕРА

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена Зеленская 19 апреля в интервью чешскому еженедельнику Respekt заявила, что вопрос о том, как часто супруг советуется с ней во время принятия решений, является неуместным. Редакция журнала опубликовала текст на украинском языке, "так как в Чехии находится около 300 тыс. переселенцев".

Отвечая на вопрос, какова ее роль в процессе принятия Зеленским решений во время войны, первая леди Украины подчеркнула, что президентом является ее муж и это его обязанность – принимать решения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Владимир и Елена Зеленские живут в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

По словам Зеленской, о том, что Россия напала на Украину, она узнала утром 24 февраля от своего мужа, проснувшись от взрывов. 

Во время войны Зеленская общается с мужем только по телефону, а их дети – 17-летняя дочь Александра и девятилетний сын Кирилл – находятся вместе с ней.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Елена Зеленская
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