Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений

Отвечая на вопрос, какова ее роль в процессе принятия Зеленским решений во время войны, первая леди Украины подчеркнула, что президентом является ее муж и это его обязанность – принимать решения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Владимир и Елена Зеленские живут в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

По словам Зеленской, о том, что Россия напала на Украину, она узнала утром 24 февраля от своего мужа, проснувшись от взрывов.

Во время войны Зеленская общается с мужем только по телефону, а их дети – 17-летняя дочь Александра и девятилетний сын Кирилл – находятся вместе с ней.