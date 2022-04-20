"Самолетный парк Воздушных сил ВСУ несколько увеличился". В Офисе президента прокомментировали сообщения о передаче Украине военных самолетов

Об этом на брифинге 20 апреля, который транслировался в Facebook ОПУ, сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Продолжает поступать [в Украину] вооружение и военная техника. Вы все сегодня видели сообщения о поступлении самолетов. Но давайте пока эти "противоречивые" сообщения сформулируем так: самолетный парк Воздушных сил Вооруженных сил Украины несколько увеличился", – сказал Арестович.

Информацию о том, что Украина получила от партнеров военные самолеты и детали для ремонта поврежденных истребителей, сообщил на брифинге 19 апреля спикер Пентагона Джон Кирби.

Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что Украина сейчас имеет больше боевых самолетов, чем две недели назад.

"Украина получила от других стран поддержку, чтобы некоторые ее самолеты снова стали действующими. Сейчас у Украины больше доступных самолетов-истребителей с фиксированным крылом, чем две недели назад. И это не случайно. Это потому, что другие страны, которые имеют опыт работы с такими типами самолетов, смогли помочь Украине поднять и запустить больше самолетов. Они получили дополнительные самолеты и запчасти к ним, чтобы можно было поднять в воздух больше самолетов", – отметил Кирби.

Он не рассказал подробности того, какую помощь другие страны предоставляют Украине, но уточнил, что США не передавали самолеты.

20 апреля служба по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ опровергла информацию о получении Украиной новых военных самолетов от партнеров, отметив, что при содействии правительства США Вооруженные силы получили запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта парка летательных аппаратов, которые есть на вооружении украинской армии.

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