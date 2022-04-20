Украина не получала новые самолеты от партнеров – командование Воздушных сил ВСУ

Украина получила запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта своих самолетов, отметило командование Воздушных сил ВСУ Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"При содействии правительства США Воздушные силы Вооруженных сил Украины получили запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта парка летательных аппаратов, которые есть на вооружении авиации Воздушных сил, что позволит поставить в строй больше техники", – говорится в сообщении.

Информацию о том, что Украина получила от партнеров военные самолеты и детали для ремонта поврежденных истребителей, сообщил на брифинге 19 апреля спикер Пентагона Джон Кирби.

Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что Украина сейчас имеет больше боевых самолетов, чем две недели назад.

"Украина получила от других стран поддержку, чтобы некоторые ее самолеты снова стали действующими. Сейчас у Украины больше доступных самолетов-истребителей с фиксированным крылом, чем две недели назад. И это не случайно. Это потому что другие страны, которые имеют опыт работы с такими типами самолетов, смогли помочь Украине поднять и запустить больше самолетов. Они получили дополнительные самолеты и запчасти к ним, чтобы можно было поднять в воздух больше самолетов", – отметил Кирби.

Он не рассказал подробности того, какую помощь другие страны предоставляют Украине, но уточнил, что США не передавали самолеты.

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