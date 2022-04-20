Украина получила военные самолеты и детали к ним – Пентагон

Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что Украина сейчас имеет больше боевых самолетов, чем две недели назад.

"Украина получила от других стран поддержку, чтобы некоторые ее самолеты снова стали действующими. Сейчас у Украины больше доступных самолетов-истребителей с фиксированным крылом, чем две недели назад. И это не случайно. Это потому что другие страны, которые имеют опыт работы с такими типами самолетов, смогли помочь Украине поднять и запустить больше самолетов. Они получили дополнительные самолеты и запчасти к ним, чтобы они смогли поднять в воздух больше самолетов", – отметил Кирби.

Он не захотел рассказывать подробности того, что какую помощь другие страны предоставляют Украине, но уточнил, что США не передавали самолеты.

"Мы, конечно, помогли с транспортировкой некоторых дополнительных запасных частей, которые помогли удовлетворить их потребности в самолетах, но мы не поставляли целые самолеты", – сказал Кирби.

"Україна отримала від інших країн підтримку, щоб деякі з її літаків знову стали діючими. Зараз Україна має більше доступних літаків-винищувачів з фіксованим крилом, ніж два тижні тому. І це не випадково" - речник американського Міноборони Джон Кірбі на брифінгу у вівторок pic.twitter.com/cGX9mYObgl — Голос Америки Українською (@holosameryky) April 19, 2022

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