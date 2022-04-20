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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина получила военные самолеты и детали к ним – Пентагон

Кирби не сказал, какие страны предоставили Украине помощь с авиацией
Кирби не сказал, какие страны предоставили Украине помощь с авиацией
Фото: defense.gov

Украина получила от партнеров военные самолеты и детали для ремонта поврежденных истребителей. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил 10 апреля на пресс-конференции. Запись обнародовали "Голос Америки" и Politico.

Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что Украина сейчас имеет больше боевых самолетов, чем две недели назад. 

"Украина получила от других стран поддержку, чтобы некоторые ее самолеты снова стали действующими. Сейчас у Украины больше доступных самолетов-истребителей с фиксированным крылом, чем две недели назад. И это не случайно. Это потому что другие страны, которые имеют опыт работы с такими типами самолетов, смогли помочь Украине поднять и запустить больше самолетов. Они получили дополнительные самолеты и запчасти к ним, чтобы они смогли поднять в воздух больше самолетов", – отметил Кирби. 

Он не захотел рассказывать подробности того, что какую помощь другие страны предоставляют Украине, но уточнил, что США не передавали самолеты.

"Мы, конечно, помогли с транспортировкой некоторых дополнительных запасных частей, которые помогли удовлетворить их потребности в самолетах, но мы не поставляли целые самолеты", – сказал Кирби. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, авиация, истребители, самолеты, война России против Украины, Джон Кирби
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