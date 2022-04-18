Сервис Google Maps открыл качественные спутниковые изображения всех стратегических пунктов РФ

Google открыл доступ ко всем военным и стратегическим объектам РФ в максимальном разрешении Фото: depositphotos.com

Пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны можно рассмотреть с разрешением около 0,5 м на пиксель. До этого времени они отражались в разы худшего качества, которое не позволяло разобрать детали, отметило издание.

Фото: defence-ua.com

"Благодаря этому можно оценить "прогресс" работ на единственном рашистском авианосце "Адмирал Кузнецов". Или посмотреть на базу хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска. Или на полигон Ненокса, где взорвалась секретная ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой", – подчеркнули в публикации.

Фото: defence-ua.com

На Google Maps также можно увидеть российский истребитель Су-57 в летно-испытательном центре минобороны РФ.

Defence Express подчеркивает, что стратегической ценности снимки не имеют, потому что военные спутники имеют значительно лучшее разрешение.

Фото: defence-ua.com

"В то же время кому-то точно будет интересно "побродить" по секретным местам РФ, а возможно, и поискать бункер [президента РФ Владимира] Путина", – добавили в сообщении.

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