"Есть более оснащенные страны". Молдова не планирует помогать Украине военной техникой – премьер

Гаврилица уклонилась от ответа на вопрос, просила ли Украина у Молдовы продать истребители Фото: EPA

Издание отмечает, что так премьер прокомментировала информацию СМИ о том, что Молдова отказалась продать Украине шесть советских истребителей МиГ-29.

Гаврилица подчеркнула, что Молдова помогает Украине с начала полномасштабного вторжения РФ, принимая беженцев, оказывая гуманитарную помощьи соблюдая санкции против России в финансово-банковской системе.

"Что касается военной помощи Украине, есть страны, намного более оснащенные военной техникой, обладающие большей устойчивостью в экономической и энергетической областях, чтобы предоставить эту помощь", – сказала премьер-министр Молдовы.

Гаврилица уклонилась от ответа на прямой вопрос, обращалась ли Украина к Молдове с просьбой продать шесть истребителей МиГ-29.

"Я ответила на вопрос о том, как Молдова помогает Украине в это сложное время", – сказал премьер.

Также она не ответила на вопрос, в каком состоянии находятся эти истребители, порекомендовав обратиться за этой информацией в Агентство публичной собственности.

По словам Гаврилицы, в Молдове сейчас находится 90 тыс. беженцев из Украины, им оказывают "всю необходимую помощь", пишет "Интерфакс-Украина".