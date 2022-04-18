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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Есть более оснащенные страны". Молдова не планирует помогать Украине военной техникой – премьер

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Гаврилица уклонилась от ответа на вопрос, просила ли Украина у Молдовы продать истребители
Гаврилица уклонилась от ответа на вопрос, просила ли Украина у Молдовы продать истребители
Фото: EPA

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что Молдова не настолько оснащена военной техникой, чтобы оказывать помощь Украине. Об этом она сказала на пресс-конференции 18 апреля, сообщает местное издание NewsMaker.

Издание отмечает, что так премьер прокомментировала информацию СМИ о том, что Молдова отказалась продать Украине шесть советских истребителей МиГ-29.

Гаврилица подчеркнула, что Молдова помогает Украине с начала полномасштабного вторжения РФ, принимая беженцев, оказывая гуманитарную помощьи соблюдая санкции против России в финансово-банковской системе.

"Что касается военной помощи Украине, есть страны, намного более оснащенные военной техникой, обладающие большей устойчивостью в экономической и энергетической областях, чтобы предоставить эту помощь", – сказала премьер-министр Молдовы.

Гаврилица уклонилась от ответа на прямой вопрос, обращалась ли Украина к Молдове с просьбой продать шесть истребителей МиГ-29.

"Я ответила на вопрос о том, как Молдова помогает Украине в это сложное время", – сказал премьер.

Также она не ответила на вопрос, в каком состоянии находятся эти истребители, порекомендовав обратиться за этой информацией в Агентство публичной собственности.

По словам Гаврилицы, в Молдове сейчас находится 90 тыс. беженцев из Украины, им оказывают "всю необходимую помощь", пишет "Интерфакс-Украина".

Контекст:

О том, что Молдова отказалась продавать истребители МиГ-29 Украине, чтобы "не раздражать Россию", со ссылкой на собственные источники сообщила 17 апреля "Европейская правда". По данным журналистов, Киев сделал такой запрос в первые дни российского вторжения.

Издание отмечало, что речь идет о шести таких истребителях, которые Кишиневу "не нужны вообще", – это остатки самолетов, которые были на балансе молдавской армии после распада Советского Союза. "Правительство несколько раз объявляло аукцион и без успеха. Несколько раз звучал даже вопрос об их утилизации", – отмечалось в материале.

Как поясняет News Maker, после распада СССР молдавское правительство продало большую часть доставшейся ей военной техники, в том числе и большую часть истребителей МиГ-29.

В 1992 году один из них отправили в Румынию в счет оплаты долга за военную помощь в ходе приднестровского конфликта. Через два года еще четыре истребителя продали в Йемен. Самую большую партию (21 истребитель МиГ-29) в 1997 году продали в США за $40 млн. Оставшиеся восемь МиГ отправили на ремонт на завод в Беларуси. Оттуда их вернулось только шесть, остальные два остались в Беларуси как оплата за работу, сообщалось в расследовании ZdG в 2018 году.

В перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией, который президент Украины Владимир Зеленский опубликовал 13 апреля в обращении к союзникам, вошла боевая авиация.

Теги: Молдова, авиация, военная техника, истребители, самолеты, война России против Украины, МиГ-29, Наталья Гаврилица
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