Молдова запретила георгиевскую ленту и символы Z и V

Теперь изготовление, публичное использование или пропаганда этой символики предусматривает штрафы в размере от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от 7,2 тыс. грн до 14,3 тыс. грн).
Под запрет попали:
Авторы законопроекта считают, что запрет необходим в условиях войны в Украине и увеличения случаев использования этих символов на территории Молдовы.
Российские войска во время вторжения в Украину используют несколько видов маркировки своей техники. Отметку Z имеют подразделения восточного военного округа РФ, Z в квадрате – части РФ, наступающие с территории Крыма, O – силы из Беларуси, V – морская пехота, X – чеченские формирования, A – силы спецназа (СОБР, АЛЬФА, ССО).
В дальнейшем многие из этих отметок стали популяризироваться в России как символ поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. В РФ начали массово появляться билборды с надписями "Zа победу", "Сила V правде" и другие.
Как результат страны начали запрещать использование этой символики в качестве поддержке войны. Ее запретили в Украине, Латвии, Германии.