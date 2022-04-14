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Молдова запретила георгиевскую ленту и символы Z и V

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Российскую военную символику запретили уже несколько стран
Российскую военную символику запретили уже несколько стран
Фото: EPA

Парламент Молдовы в третьем чтении запретил использование георгиевских лент, символов Z и V, а также любых знаков, которые ассоциируются с российской агрессией в Украине. Об этом сообщает портал NOI.

Теперь изготовление, публичное использование или пропаганда этой символики предусматривает штрафы в размере от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от 7,2 тыс. грн до 14,3 тыс. грн).

Под запрет попали:

  • цветные флаги, полосы и ленты (черно-оранжевая двухцветная – георгиевская лента);
  • эмблемы (графика, буквы, например Z и V, или цифры и их комбинации);
  • нагрудные знаки, обмундирование, лозунги, приветствия, а также любые другие подобные знаки различия, используемые участниками военных действий агрессии.

Авторы законопроекта считают, что запрет необходим в условиях войны в Украине и увеличения случаев использования этих символов на территории Молдовы.

Контекст:

Российские войска во время вторжения в Украину используют несколько видов маркировки своей техники. Отметку Z имеют подразделения восточного военного округа РФ, Z в квадрате – части РФ, наступающие с территории Крыма, O – силы из Беларуси, V – морская пехота, X – чеченские формирования, A – силы спецназа (СОБР, АЛЬФА, ССО).

В дальнейшем многие из этих отметок стали популяризироваться в России как символ поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. В РФ начали массово появляться билборды с надписями "Zа победу", "Сила V правде" и другие.

Как результат страны начали запрещать использование этой символики в качестве поддержке войны. Ее запретили в Украине, Латвии, Германии.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Молдова, георгиевская лента, запрет, война России против Украины
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