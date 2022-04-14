Молдова запретила георгиевскую ленту и символы Z и V

Теперь изготовление, публичное использование или пропаганда этой символики предусматривает штрафы в размере от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от 7,2 тыс. грн до 14,3 тыс. грн).

Под запрет попали:

цветные флаги, полосы и ленты (черно-оранжевая двухцветная – георгиевская лента);

эмблемы (графика, буквы, например Z и V, или цифры и их комбинации);

нагрудные знаки, обмундирование, лозунги, приветствия, а также любые другие подобные знаки различия, используемые участниками военных действий агрессии.

Авторы законопроекта считают, что запрет необходим в условиях войны в Украине и увеличения случаев использования этих символов на территории Молдовы.