В Латвии запретили символику российских оккупантов

В стране также запретили пропаганду и прославление мероприятий, содержащих идеологию нацистского и коммунистического режимов Фото: ua.depositphotos.com

Глава комиссии по правам человека и связям с общественностью Артус Кайминьш подчеркнул, что Латвия осуждает российскую агрессию в Украине.

"Осуждая военные действия России в Украине, мы должны твердо стоять на том, что символам, прославляющим российскую военную агрессию, например буквам Z, V или другим символам, используемым для этого, нет места на публичных мероприятиях" , – сказал он.

Закон также запрещает пропаганду и прославление мероприятий, содержащих идеологию нацистского и коммунистического режимов.

Кроме того, в Латвии увеличили штраф за нарушение правил организации и проведения массовых мероприятий. Согласно закону, физическое лицо может быть оштрафовано на €400, юридическое лицо – на €3200.

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