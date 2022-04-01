В Латвии запретили символику российских оккупантов

Глава комиссии по правам человека и связям с общественностью Артус Кайминьш подчеркнул, что Латвия осуждает российскую агрессию в Украине.
"Осуждая военные действия России в Украине, мы должны твердо стоять на том, что символам, прославляющим российскую военную агрессию, например буквам Z, V или другим символам, используемым для этого, нет места на публичных мероприятиях" , – сказал он.
Закон также запрещает пропаганду и прославление мероприятий, содержащих идеологию нацистского и коммунистического режимов.
Кроме того, в Латвии увеличили штраф за нарушение правил организации и проведения массовых мероприятий. Согласно закону, физическое лицо может быть оштрафовано на €400, юридическое лицо – на €3200.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Изначально буква Z в контексте военных действий РФ в Украине означала маркировку техники оккупантов. Техника восточного военного округа РФ была помечена этой буквой, а техника из Крыма – буквой Z в квадрате.
В дальнейшем Z, как и некоторые другие маркировки техники РФ (например V – морская пехота), стала популяризироваться в России как символ поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. В РФ стали массово появляться билборды с надписями "Zа победу", "Сила V правде" и другие.
Также эти буквы использовались на баннерах во время концерта в Лужниках, приуроченного к годовщине аннексии Крыма Россией.
29 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства криминализировать публичное использование символа Z российских оккупантов.