Оккупанты продолжают штурмовать Попасную – глава Луганской ОВА

На линии фронта украинские военные отразили девять атак врага, отметили в Луганской ОВА Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)

Об этом 21 апреля в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел неудачу. Совершал безуспешные штурмовые действия в направлении Новотошковского, продолжается штурм Попасной", – написал он.

По словам Гайдая, на линии фронта украинские военные отразили девять атак врага – "уничтожены зенитный ракетный комплекс, танк, артиллерийская система, 10 единиц бронированной, две единицы специальной инженерной, две единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами".

Кроме того, подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", добавил глава Луганской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)