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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты продолжают штурмовать Попасную – глава Луганской ОВА

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На линии фронта украинские военные отразили девять атак врага, отметили в Луганской ОВА
На линии фронта украинские военные отразили девять атак врага, отметили в Луганской ОВА
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)

Российские оккупационные войска пытались закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного Луганской области, их атаки были отбиты.

Об этом 21 апреля в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел неудачу. Совершал безуспешные штурмовые действия в направлении Новотошковского, продолжается штурм Попасной", – написал он.

По словам Гайдая, на линии фронта украинские военные отразили девять атак врага – "уничтожены зенитный ракетный комплекс, танк, артиллерийская система, 10 единиц бронированной, две единицы специальной инженерной, две единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами".

Кроме того, подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", добавил глава Луганской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена". Глава Офиса президента Андрей Ермак вечером того же дня отметил, что "началась вторая фаза войны". 

Гайдай сообщал 19 апреля, что ВСУ отразили наступление российских оккупационных войск в Рубежном, Попасной – потери врага исчисляются десятками погибших.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, штурм, ПВО, Рубежное, Попасная, артиллерия, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, Новотошковское, ВСУ, наступление, война России против Украины, ракетный комплекс, российские оккупанты
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